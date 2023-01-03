В последние дни 2022 года впервые в истории независимого Казахстана в Алматы прошел чемпионат мира по быстрым (рапид) и молниеносным (блиц) шахматам, в котором принимали участие 280 сильнейших шахматистов мира из 46 стран - 180 мужчин и 100 женщин.

Алматинский Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака на пять последних дней минувшего года стал центром мировых шахмат / Фото kazchess.kz

Среди участников мужского (открытого) чемпионата мира были 135 гроссмейстеров, 17 международных мастеров и 17 мастеров ФИДЕ, в числе которых действующий чемпион мира, трехкратный чемпион мира в рапиде и пятикратный чемпион мира в блице Магнус Карлсен из Норвегии. А в женском чемпионате участвовали 16 гроссмейстеров, 25 международных мастеров и 15 женских гроссмейстеров.

Турниры по рапиду (15 минут + 10 секунд на ход) проходили по швейцарской системе в течение трех дней и состояли из 11 туров в женских соревнованиях и 13 туров в мужских (открытых). В соревнованиях по блицу (3 минуты + 2 секунды на ход) женщины сыграли по 17 партий, а мужчины - по 21.

Общий призовой фонд чемпионата составил один миллион долларов.

Казахстан в мужских турнирах на чемпионате мира представляли 20 шахматистов, в том числе и гроссмейстер из Костаная Петр Костенко, а в женских соревнованиях наша страна была представлена 21 участницей.

Открыл чемпионат турнир по рапиду, после десяти туров которого у мужчин лидировал имевший лучший рейтинг Эло норвежец Карлсен (2834), набравший 8,5 очков. На одно очко от него отставали сразу четыре шахматиста - чемпион мира по рапиду 2018 года россиянин Даниил Дубов (2712), действующий чемпион мира по рапиду Нордибек Абдусатторов (2676) из Узбекистана, чемпион России по рапиду Владислав Артемьев (2727) и участник матча на первенство мира 2018 года американец Фабиано Каруана (2747).

В 11-м туре Карлсен уступил Артемьеву, и шахматисты сравнялись по набранным очкам, опережая на пол-очка еще пятерых участников. А перед заключительным туром к дуэту лидеров добавился еще и 18-летний Винсент Каймер (2590) из Германии - у всех троих было в активе по 9 очков. Однако в 13-м туре их этого трио лишь Магнус Карлсен одержал победу и, набрав 10 очков, завоевал свой четвертый титул чемпиона мира по рапиду. Второе место занял Каймер, а третьим стал Каруана – по 9,5 очков.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен из Норвегии завоевал в Алматы чемпионские титулы по рапиду и блицу / Фото kazchess.kz

Лучший результат из казахстанских шахматистов показал чемпион мира по рапиду 2022 года в возрастной группе до 18 лет международный мастер из Астаны Ногербек Казыбек (2409), набравший 8 очков.

Гроссмейстер из Костаная Петр Костенко не был статистом на чемпионате мира по рапиду и блицу / Фото kazchess.kz

Петр Костенко (2404) завершил турнир с 5-ю набранными очками, одержав победы над гроссмейстером из Норвегии Аряном Тари (2556), мастерами ФИДЕ Якубом Постлмайером из Австрии и Абильмансуром Абдилхаиром из Казахстана, Азизом Дегенбаевым из Кыргызстана и еще одним казахстанцем Динмухаммедом Тулендиновым.

За шахматной доской вице-чемпионка мира по рапиду Динара Садуакасова / Фото kazchess.kz

В женском турнире по рапиду сразу две шахматистки завершили турнир с 8,5 набранными очками - гроссмейстер из Китая Тань Чжунъи и международный мастер из Казахстана Динара Садуакасова. Таким образом, титул чемпионки пришлось разыгрывать на тай-брейке. После ничьей в первой партии Тань Чжунъи удалось выиграть вторую и завоевать первое место, а представительница Астаны Садуакасова стала вице-чемпионкой мира. Третье место заняла женский международный мастер Савита Шри из Индии.

Среди основных претендентов на победу в мужском турнире по блицу были возглавляющий рейтинг американский гроссмейстер Хикару Накамура (2909), еще один американец Фабиано Каруану с рейтингом 2847, тот же Карлсен (2830), прошлогодний чемпион Максим Вашье-Лаграв (2771) из Франции. После первого дня, набрав 10 очков из 12 возможных, Накамура захватил лидерство. Однако удержать его в оставшихся турах он не смог, уступив одно очко Магнусу Карлсену (16 очков), оформившему «золотой» дубль. Третье место занял гроссмейстер из Армении Айк Мартиросян (2745) - 15 очков.

Гроссмейстер из Павлодара Денис Махнев, набрав 11 очков, показал лучший результат среди казахстанских шахматистов.

В активе Петра Костенко 8,5 очков после побед над гроссмейстерами из Грузии Баадуром Джобавой (2582) и России Владимиром Бурмакиным (2513), мастерами ФИДЕ Якубом Постлмайером из Австрии, Егором Корельским из России, Эдгаром Мамедовым и Даниялом Сапеновым из Казахстана, а также над Ниило Ниссиненом из Гонконга и казахстанцем Ергали Сулейменом и ничьи с мастером ФИДЕ из Монголии Мунхдалаем Амилалом.

Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева / Фото kazchess.kz

Чемпионский титул по блицу среди женщин второй год подряд завоевала международный мастер из Казахстана 18-летняя Бибисара Асаубаева, занимавшая после первого дня турнира 12-е место. В 2021 году уроженка Тараза в Варшаве (Польша) стала самой молодой в истории шахмат чемпионкой мира по блицу. В Алматы она набрала 13 очков из 17 возможных и защитила титул, опередив ставших призерами чемпионата мира гроссмейстера из Индии Хампи Конеру (12,5 очков) и международного мастера из России Полину Шувалову (12 очков).

Казахстанских шахматисток поздравил с успешным выступлением на чемпионате мира президент страны Касым-Жомарт Токаев, отметив, что столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.