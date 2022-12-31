Впервые открытый легкоатлетический пробег, получивший название «Новогодняя карусель», был организован в Костанае в 1990 году. Инициатором проведения в последний день года соревнований среди всех желающих, в числе которых были поклонники оздоровительного бега и представители различных видов спорта, стал известный костанайский легкоатлет Курманай Исергепов.

Старт 33-й «Новогодней карусели»

Со временем пробег стал проводиться под эгидой городского отдела физической культуры и спорта, а его участниками ежегодно становятся любители бега не только из областного центра, но и жители других регионов области. Старт и финиш - традиционно у главной елки города на площади у областного акимата, а дистанция пробега проходит по аллеям Центрального сквера.

В этом году в пробеге приняли участие любители бега из Костаная, Тобыла, Костанайского района и района Беимбета Майлина - от школьников до ветеранов спорта, соревновавшиеся в шести возрастных группах.

Самые младшие участники - 2010 г.р. и моложе преодолевали дистанцию 800 м, бегуны в возрасте 13-15 лет бежали 1600 м, дистанцию 2400 м покоряли участники в возрасте 16-17 лет, а участники от 18 лет и старше определяли сильнейших еще в трех возрастных группах на дистанциях 3200 м для женщин и 5000 м для мужчин.

Забег возглавляет Сергей Поликарпов

«Новогодняя карусель» - это особенный пробег, на него приходят не сколько посоревноваться, сколько, в первую очередь, встретиться с единомышленниками, вспомнить беговые события года и пожелать друг другу долгих километров здоровья в наступающем году.

А вспомнить, было что почти каждому. К примеру, мастер спорта международного класса, неоднократная чемпионка Азии по легкой атлетике среди мастеров Римма ВОЕВОДИНА побеждала в течение года на пяти полумарафонах в республике:

- Это моя любимая дистанция, за год получилось пробежать ее шесть раз в Костанае, Рудном, Туркестане, Таразе, Шымкенте, а также я приняла участие в Турции в Стамбульском марафоне. Уходящий год стал для меня удачным - кроме пробегов, стала двукратной победительницей чемпионата Казахстана среди ветеранов, завоевала серебряные медали в своей возрастной группе на чемпионате и Кубке Казахстана по летнему президентскому многоборью. Настроение праздничное, рада всех сегодня видеть!

Удачным стал год и для одного из гостей Костаная, ветерана легкой атлетики, участника пробега из района Б. Майлина Павла БРОДЫ - в своей возрастной группе (60 лет и старше) он стал победителем Шымкентского марафона, выиграл полумарафон в Туркестане и победил на дистанции 10 км в Таразе.

- «Новогодняя карусель» для меня место встречи со многими бегунами, с кем давно не виделись, - отмечает ветеран.

На пробег приходили целыми командами. Одна из них представляла клуб любителей бега костанайских автомобилестроителей «Allur Run Club». А душой этой команды была мастер спорта СССР по конькобежному спорту Елена Гичева, которая благодаря бегу продолжает вести активный образ жизни и завоевывает призовые места на чемпионатах Азии по легкой атлетике среди мастеров. В уходящем же году на ее счету два вторых места в своей возрастной группе на полумарафонах в Астане и Зеренде, а также успешное участие в полумарафоне в Париже - селе в Челябинской области, где «Allur Run Club» был представлен сразу 30-ю участниками, и на дистанции 14 км в рамках Стамбульского марафона. А от новогоднего пробега она ждет новых положительных эмоций.

- Хочется получить побольше позитива на новогоднем пробеге, говорит Елена. - Последнее время общения проходят в онлайн-формате, а здесь есть возможность встретиться с друзьями, обнять их, пробежаться вместе и сфотографироваться на память у новогодней елки.

А Сергея САЛАЯ из Костанайского района бег буквально вернул к жизни, и он не понаслышке знает в чем преимущества здорового образа жизни. Начав бегать в 53 года, он не изменяет бегу уже пять лет, а очередной беговой год принес ему победу в возрастной группе на полумарафоне в Житикаре и второе место на это же дистанции в Рудном.

- Здоровье человека - в его руках, - говорит Салай. - Поэтому хочется пожелать всем здоровья, заниматься спортом и тогда все у каждого получится.

Куляш Тулебаева: настроение новогоднее

Если обратиться к результатам пробега, то первым финишную черту на дистанции 5 км пересек, как и на самом первом новогоднем пробеге, Сергей Поликарпов, который тогда был на два года моложе, чем исполнилось в этом году пробегу. Сохранять отличную спортивную форму на протяжении стольких лет - это огромный труд, который принес мастеру спорта международного класса многочисленные победы и рекорды не только в республике, но и на чемпионатах мира и Азии среди ветеранов.

Немного проиграл Сергею Николаевичу еще один ветеран легкой атлетики и победитель чемпионата Азии в своей возрастной группе Андрей Чигидинов из Тобыла. Кстати, оба ветерана в декабре были приглашены в Астану для участия в забеге на 800 м среди мастеров в программе международного легкоатлетического турнира на призы знаменитого спринтера, призера чемпионата Европы, заслуженного мастера спорта СССР Амина Туякова. И оба наших бегуна стали там призерами.

Призеры «Новогодней карусели-2022»

Призерами же «Новогдней карусели-2022» в своих возрастных группах стали Али Калибек и Артур Сафиулин (10-12 лет), Антон Зубаль, Глеб Райхерт и Константин Кошевой (13-15 лет), Руслан Алавердиев и Алексей Андреев (16-17 лет), Дарья Ким (16-17 лет), Ануар Казбеков, Руслан Бекенов и Томас Риттер (18-20 лет), Куаныш Мухтаров, Азамат Есенгабылов и Азат Касаев (21 год - 39 лет), Павел Брода (40 лет и старше), Куляш Тулебаева, Римма Воеводина и Елена Гичева (40 лет и старше).

На церемонии награждения главный специалист отдела физической культуры и спорта акимата Костаная Кайрат БАДЫРОВ рассказал о спортивной жизни города, о достижениях сборных команд, самым значимым из которых стала победа на традиционной областной спартакиаде «Тын-Целина», а также о предстоящей в 2023 году работе по дальнейшему развитию массового спорта.

Некоторые из участников «Новогодней карусели» уже завтра встретятся в парке Победы, где пройдет онлайн-забег в рамках VIII Центральноазиатского новогоднего марафона.

Фото Романа МУЛЮКОВА