В Астане, на площадке велотрека «Сарыарка», прошли поединки второй двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Астаной» и «Тоболом», ставшие заключительными в этом году.

В полете за мячом форвард «Тобола» Даниил Посашков и защитник «Астаны» Маркелл Джонсон / Фото nbf.kz

В первом противостоянии, прошедшем в конце октября в Костанае, две победы одержали хозяева площадки (102:81 и 90:83). Правда, «Астана» тогда играла не оптимальным составом. В домашней же серии столичный клуб намеревался взять реванш и заодно поправить свое турнирное положение. А вот у «Тобола» вновь не обошлось без потерь - не мог помочь команде один из ее лидеров Антон Быков.

Столичный клуб со старта захватил инициативу в первой игре и уже через два минуты оторвался на десять очков - 12:2. К середине первой четверти хозяева увеличили свое преимущество еще в полтора раза - 21:6. А завершился игровой отрезок с 28-очковым отрывом столичного клуба - 39:11.

В первые пять минут второй четверти команды смогли нанести лишь по два точных броска в корзину соперника - 43:15, но к большому перерыву «Астана» увеличила свое преимущество еще на четыре очка, и отставание «Тобола» перевалило за три десятка очков - 59:27.

В третьей четверти костанайцы за семь минут добавили к своему результату лишь два очка, в то время, когда их отставание достигло ровно пяти десятков очков (79:29), и снизилось на шесть очков к началу заключительной десятиминутки - 79:35.

Гости, уступая больше, чем смогли набрать за три четверти, в первую половину четвертой десятминутки отстали еще на четыре очка - 90:42, а затем почти за пять с половиной минут смогли реализовать всего лишь один свой бросок, хотя и трехочковый. Правда, и хозяева не особенно старались, и без того нанеся разгромное поражение «Тоболу» - 95:45 (39:11, 20:16, 20:8, 16:10).

Кольцо «Астаны» атакует Рустам Валиев / Фото nbf.kz

В повторной встрече заявка на игру у «Тобола» сократилась до шести игроков. Не смог выйти на площадку капитан Шаим Куанов, который в первом матче отыграл больше 38 минут и стал самым результативным в команде, набрав 14 очков. Его заменил не игравший накануне Ануар Симбаев. Также не сыграли в заключительном матче года Темирлан Капаков и Адильбек Битенов.

Однако в первые почти три минуты встречи гости даже лидировали, но после того как счет стал равным - 8:8, «Астана» вышла вперед и до самого окончания матча только наращивала свое преимущество, которое уже после первой четверти стало двузначным - 28:15. К большому перерыву отставание «Тобола» перевалило за двадцать очков - 53:32.

В третьей четверти костанайский клуб показал самую низкую результативность в матче и отстал еще на двенадцать очков - 76:43. Еще до середины заключительного игрового отрезка в корзину «Тобола» влетели сто очков, а разница в счете перевалила за пятьдесят очков - 101:49. Финальная сирена зафиксировала вторую подряд крупную победу «Астаны» над «Тоболом» - 114:56 (28:15, 25:17, 23:11, 38:13).

Третью часть очков в копилку «Тобола» в этом матче принес Аскар Ахметжан - 19.

С мячом разыгрывающий защитник «Тобола» Ануар Симбаев / Фото nbf.kz

После этой серии у «Тобола» 28 набранных очков после 18 проведенных игр. На два очка меньше у «Барсов «Атырау», но они и провели на две игры меньше. Также 16 игр провел «Ирбис Алматы», набравший 24 очка.

И именно этот клуб станет первым соперником «Тобола» в следующем году. Матчи пройдут в Костанае 14 и 15 января.