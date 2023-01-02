План работ Костанайской горэлектросети с 4 по 6 января 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов опубликовало ТОО «ЭПК-forfait». Без электричества временно останутся дома в районе КЖБИ и жилом массиве Амангельды.

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 6 января с 10:00 до 18:00

кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор: пр. Абая 10,10/1,12, ул. Мирошниченко 12, 14,16,20, ул. Ворошилова 68.

КТП-701, ж/м Амангельды (работы на ТП)

4 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. К. Маркса 23-90, ул. Дружбы 1-51, ул. Мира 10-32.