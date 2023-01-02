Где будут отключать свет в Костанае на этой неделе?
2 января 2023, 09:31 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 4 по 6 января 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов опубликовало ТОО «ЭПК-forfait». Без электричества временно останутся дома в районе КЖБИ и жилом массиве Амангельды.
ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 4 по 6 января с 10:00 до 18:00
кафе «Белая Лебедь».
Спальный сектор: пр. Абая 10,10/1,12, ул. Мирошниченко 12, 14,16,20, ул. Ворошилова 68.
КТП-701, ж/м Амангельды (работы на ТП)
4 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. К. Маркса 23-90, ул. Дружбы 1-51, ул. Мира 10-32.
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