Совсем скоро завершится 2022 год, главными мировыми спортивными событиями которого стали зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу.

Мы же вспомним, каким был год для спортсменов Костанайской области, ежемесячно радовавших своих земляков своими успехами как на республиканских, так и на международных аренах.

Виталий Пухкало (№ 34) на старте вместе со звездами мирового лыжного спорта: трехкратным призером Олимпиады-2018 Денисом Спецовым (№ 6) из России и трехкратным призером чемпионатов мира Калле Хальварссоном (№ 17) из Швеции / Фото olympic.kz

Первый месяц года ознаменовался успешным выступлением молодых конькобежцев Костанайской области Романа Биназарова, Никиты Важенина (Рудный, тренер Александр Жуков) и Андрея Семенова (ДЮСШ № 3, тренеры Анна Цыганова, Александр Жигин), завоевавших бронзовую медаль в командном спринте на завершающем этапе Кубка мира среди юниоров в Инсбруке (Австрия) и занявших третье место в общем зачете юниорского Кубка мира по конькобежному спорту.

Наверняка кто-нибудь из этих конькобежцев будет представлять Казахстан и на Олимпиаде, как заслуженный мастер спорта из Костаная Денис Кузин (тренер Петр Пастушенко), для которого прошедшие в феврале в Пекине (Китай) XXIV зимние Олимпийские игры стали четвертыми в его карьере. Эти Игры стали вторыми для воспитанника ШВСМ, мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Виталия Пухкало (тренер Виктор Завялов). Кроме этого, еще три казахстанских олимпийца начинали свой путь в большой спорт в Костанае - это мастера спорта международного класса по шорт-треку Денис Никиша и Ольга Тихонова, представлявшие на тот момент Павлодарскую область, а также экс-воспитанница отделения лыжных гонок ДЮСШ района Беимбета Майлина Ксения Шалыгина, переехавшая в Алматы. К сожалению, наши спортсмены не смогли завоевать ни одной награды зимней Олимпиады, а лучшими же были Никиша и Тихонова, которые вместе с Абзалом Ажгалиевым из Уральска и Яной Хан из Нур-Султана заняли пятое место в смешанной эстафете.

Виталий Пухкало финишировал 32-м в мужском скиатлоне на 30 км, опередив при этом трехкратного чемпиона Олимпиады-2018 Йоханеса Клебо из Норвегии и серебряного призера Олимпийских игр Алексея Червоткина из России. Квалификацию спринта свободным стилем Пухкало завершил 66-м, а в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км костанайский лыжник занял довольно высокое - 25-е место.

Шалыгина была лучшей из казахстанок в скиатлоне на 15 км, заняв 48-е место. В квалификации спринта свободным стилем она стала 67-й, а в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом показала 53-й результат.

Денис Кузин, становившийся в 2013 году чемпионом мира на дистанции 1000 м, занял на ней на своей четвертой Олимпиаде 23-е место.

Спортивную зиму успешно завершили представители летних видов спорта. В Софии (Болгария) прошел старейший в Европе международный турнир по боксу - 73-й мемориальный турнир «Кубок Странджа» (Strandzha Cup). В этом ставшим первым турниром из серии «Золотой пояс» две бронзовые медали завоевали спортсменки из Костаная - участница Олимпийских игр в Токио-2020 Надежда Рябец и Анасатасия Баязитова (тренер Роман Миничкин), занявшие третьи места в весовых категориях до 75 кг и до 81 кг соответственно.

В Стамбуле (Турция) состоялся традиционный международный турнир по видам борьбы «Яшар Догув», в котором в составе сборной Казахстана по греко-римской борьбе выступил Тамерлан Шадукаев (тренер Серик Байжанов), занявший третье место в весовой категории до 77 кг.

В Фуджейре (ОАЭ) также бронзовую медаль международного рейтингового турнира по таеквондо (WT) «Fujairah Open 2022» завоевал представлявший Казахстан в весовой категории до 73 кг Ерасыл Орынбасар (тренер Ахтам Одилов) из Рудного.

А в Минске на Кубке Европы по самбо на призы президента Республики Беларусь костанайские спортсмены завоевали шесть медалей разного достоинства. Победителем стал Талгат Жиентаев (свыше 98 кг), вторые места заняли Малик Байсултанов (до 64 кг) и Константин Рахимов (свыше 98 кг), а третьими призерами стали Адиль Асанхан (до 58 кг), Жарасхан Саматов (до 88 кг) и Тимур Мухеев (до 98 кг).

В первый месяц весны в Пекине прошли XIII зимние Паралимпийские игры, в которых Казахстан в соревнованиях по пара лыжным гонкам представлял воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Юрий Березин (тренер Ермек Ормантаев) из Костанайского района. В гонке сидя на 18 км он занял 24-е место, в квалификации лыжного спринта был 30-м, а в гонке на дистанции 12,5 км сидя - 31-м.

Представители еще одного вида борьбы - дзюдо отличились в апреле в Ташкенте (Узбекистан) на молодежном Кубке Азии. В турнире среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. серебряную медаль в весовой категории до 73 кг завоевал Балгабай Досбол, а в турнире среди юниоров и юниорок 2002-2004 г.р. Самалай Ергалиева стала бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

Абылай Буркитбай, Канат Конкубаев и Данияр Искендиров примут участие в XXIV Сурдлимпийских играх / Фото vk.com/invasportkostanay

Главными международными спортивными стартами в мае стали прошедшие в бразильском городе Кашиас-ду-Сул ХХIV летние Сурдлимпийские игры. В этих Играх для людей с нарушениями слуха в соревнованиях по настольному теннису воспитанники спортивного клуба инвалидов заслуженные мастера спорта Канат Конкубаев и Данияр Искендиров и мастер спорта РК Абылай Буркитбай, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Серика Даниярова и Гаипа Даниярова, завоевали бронзовые медали.

Мастер спорта РК по плаванию Дмитрий Энес - чемпион XIX летней Гимназиады в плавании на 50 м баттерфляем / Фото УФКиС Костанайской области

Еще одним мультиспортивным мероприятием мая стали Всемирные школьные летние игры, который прошли во Франции. В составе дебютировавшей в этих стартах казахстанской делегации честь нашей страны в четырех видах спорта (регби-7, бадминтон, дзюдо, плавание) защищали семь школьников Костанайской области. Наибольшего успеха добился воспитанник Лисаковской ДЮСШ и Центра подготовки олимпийского резерва мастер спорта РК Дмитрий Энес (тренер Сергей Козаченко), ставший победителем XIX Гимназиады в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем.

На второй ступеньке пьедестала почета международного турнира по женской борьбе в Болгарии Лаура Альмагамбетова. Рядом тренер Сандыбек Сарсенов / Фото bul-wrestling.org

Воспитанница ДЮШОР мастер спорта РК по женской борьбе Лаура Альмагамбетова (тренер Сандыбек Сарсенов) приняла участие в XXIV международном турнире в Болгарии, посвященном памяти выдающихся борцов Петко Сиракова и Ивана Илиева. Выступив в возрастной группе до 23 лет в весовой категории до 55 кг, она стала серебряным призером.

«Серебряный» толчок - 183 кг Алексея Чуркина / Скриншот трансляции

В мае открыли международный соревновательный сезон и молодые костанайские тяжелоатлеты, приняв участие в Ираклионе (Греция) чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров (до 20 лет). Воспитанник ЦПОР мастер спорта международного класса Алексей Чуркин, тренирующийся под руководством старшего тренера области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова, завоевал три серебряные медали в весовой категории до 73 кг - в рывке, толчке и в двоеборье. Также призерами юниорского чемпионата мира стали мастер спорта международного класса Денис Полубояринов и мастер спорта РК Егор Шерер, выступавшие в весовой категории до 81 кг. Шерер завоевал серебряную медаль в рывке, а Полубояринов стал третьим призером в толчке.

Атакует Жан Кособуцкий / Скриншот трансляции боя

Напомнил о себе в мае и костанайский боксер-тяжеловес Жан Кособуцкий одержавший в Гамбурге (Германия) досрочную победу над представителем Франции Жоаном Дюопа, завоевав чемпионский пояс WBC International.

Вслед за Кособуцким уже в первый месяц лета отличился на профессиональном ринге еще один представитель Костанайской области двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастера спорта из Рудного Ивана Дычко, также выступающий в супертяжелой весовой категории. В Буэнос-Айресе (Аргентина) на вечере бокса, организованном Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) и посвященном борьбе с допингом он одержал 12-ю победу в своей профессиональной карьере в десятираундовом поединке с аргентинским боксером Кевином Николасом Эспиндолой.

Заслуженный тренер РК Дмитрий Царенко со своей воспитанницей двукратной чемпионкой Азии и Океании среди юниорок Валерией Смирновой / Фото КГУ «СКИ» УФКиС

В июне на чемпионате Азии и Океании по пара пауэрлифтингу в Пхентхэке (Южная Корея) началась борьба за лицензии на Паралимпийские игры-2024. Воспитанница спортивного клуба инвалидов Валерия Смирнова, тренирующаяся под руководством заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко, стала сильнейшей среди юниорок в весовой категории до 55 кг.

Денис Полубояринов стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в толчке, зафиксировав вес 181 кг / Скриншот трансляции

А в мексиканском Леоне Денис Полубояринов стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет в весовой категории до 81 кг в рывке, толчке и двоеборье.

Продолжили успешные выступления на международной арене костанайские тяжелоатлеты и в июле в Ташкенте (Узбекистан) на молодежном чемпионате Азии. Денис Полубояринов в своей весовой категории завоевал серебряную медаль в рывке, был сильнейшим в толчке и стал чемпионом Азии среди юношей. Трижды поднялся на пьедестал почета Алексей Чуркин, став серебряным призером в рывке, бронзовым призером в толчке и завоевав серебряную медаль в двоеборье. Трехкратным призером чемпионата Азии среди юниоров стал и Егор Шерер (до 81 кг), завоевав серебряные медали в рывке и толчке, а в сумме двоеборья став бронзовым призером. Бронзовую медаль в соревнованиях среди юниорок в толчке в весовой категории до 55 кг завоевала мастер спорта международного класса Екатерина Алякина.

Бросок на ковре СК «Бишкек Арена» проводит Кирилл Минко / Фото uww.org

Достойно представили на молодежном чемпионате Азии по трем видам борьбы среди кадетов (до 17 лет) и среди молодежи (до 23 лет) костанайские спортсмены. В турнире по греко-римской борьбе воспитанник ДЮШОР И ЦПОР Кирилл Минко, тренирующийся под руководством Артема Сошкин, завоевал бронзовую медаль среди молодежи в весовой категории до 72 кг. А в турнире по женской борьбе воспитанница Костанайской ДЮШОР Лаура Альмагамбетова (тренер Сандыбек Сарсенов) стала чемпионкой в весовой категории до 57 кг среди спортсменок до 23 лет.

Еще две награды завоевали костанайские борцы в Манаме (Бахрейн) на чемпионате Азии среди юношей до 15 лет и среди молодежи до 20 лет.

В чемпионате по вольной борьбе среди юношей Нурдаулет Аманжол (тренер Кайрат Аманбаев) завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 85 кг, а в турнире по греко-римской борьбе Иусуф Мациев (тренер А.Сошкин) стал чемпионом среди борцов до 20 лет в весовой категории до 97 кг.

В Бангкоке (Таиланд) бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи по дзюдо стал Нурсултан Каблан (тренеры Д.Карпыков, А.Сарыбаев, С.Рыздыков), выступавший в весовой категории свыше 100 кг.

В составе национальной сборной РК по греко-римской борьбе успешно выступили в Бухаресте (Румыния) на международном турнире, посвященном памяти Иона Корниану и Ладислау Симона, Тамерлан Шадукаев (до 77 кг) и Мирас Баршылыков (до 82 кг), ставшие победителями в своих весовых категориях.

Традиционно в середине лета в 35-й раз состоялась спартакиада Костанайской области «Тын-Целина», в финальных стартах которой, прошедших в Камыстинском районе, приняли участие 1210 жителей из 20 регионов области. В зачете среди сборных городов призерами спартакиады стали команды Костаная, Рудного и Лисаковска, а среди сельских спортсменов призовую тройку составили сборные Камыстинского, Аулиекольского и Карасуского районов.

В августе на V Играх исламской солидарности, прошедших в Турции в городе Конья, отличился тяжелоатлет Алексей Чуркин. Он завоевал три серебряные медали Исламиады, показав в своей весовой категории вторые результаты в рывке, толчке и двоеборье.

А на прошедших во Владивостоке (Россия) VII Международных спортивных играх «Дети Азии» среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. воспитанник костанайского тренера Александра Плетнева Досбол Балгабай стал чемпионом турнира по дзюдо.

Копилку наград Костанайской области пополнила в конце лета Лаура Табажанова, завоевавшая единственное «золото» для казахстанской сборной на Европейских играх среди людей, перенесших трансплантацию, в турнире по настольному теннису. Также в ее активе и серебряная медаль в дартсе.

Первый осенний месяц ознаменовался победами в Калуге (Россия) Арсения Калинина и Алены Кисиль на чемпионате мира по полиатлону. Воспитанники заслуженного тренера РК Василия Кнышева и Фагиля Даянова стали сильнейшими в возрастной группе 18-20 лет.

А в Тбилиси (Грузия) на открытом чемпионате Европы по пара пауэрлифтингу две золотые медали завоевала Валерия Смирнова.

Нуралы Сериков с флагом Казахстана после победного финала / Фото instagram.com

Успешно выступили в октябре в Лидо-ди-Езоло (Италия) на молодежном чемпионате мира костанайские кикбоксеры (тренеры Аскер Макубаев, Азамат Сумамбаев и Аскар Бермухамбетов). Чемпионом мира среди молодежи стал воспитанник СК «Султан» Нуралы Сериков, выступавший в разделе лоу-кик в весовой категории до 57 кг. Миркамал Сейдахметов, выступавший в весовой категории до 54 кг в разделе фулл-контакт, завоевал бронзовую медаль.

В этом же разделе кикбоксинга среди девушек Каролина Цитеркоп стала бронзовым призером в весовой категории свыше 60 кг.

Достойно представили Казахстан в Нью-Дели (Индия) на чемпионате мира по гиревому спорту составившие костяк национальной сборной воспитанники ДЮСШ №1 имени К.Оспанова (тренеры Олег Комаров, Александр Рудев), Аркалыкской ДЮСШ и ШВСМ (тренер Александр Шпилевой). Екатерина Литвинова (до 58 кг) и Яна Литвинова (до 63 кг) стали в своих весовых категориях сильнейшими в рывке среди молодежи и заняли вторые места среди женщин. Дмитрий Плетнев (до 63 кг) и Кирилл Мартынчик (до 78 кг) стали чемпионами мира в рывке среди мужчин. Денис Долгашов (до 68 кг) завоевал чемпионский титул среди мужчин в рывке и занял второе место в толчке. Никита Друца (до 95 кг) стал серебряным призером среди мужчин в рывке, Ростислав Исмагилов (до 63 кг) занял два третьих место среди мужчин в толчке по длинному циклу и в классическом толчке, а Манур Шаекенов (до 63 кг) завоевал чемпионский титул в рывке среди молодежи.

В ноябре вновь напомнил о себе Жан Кособуцкий, защитивший титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе в Оберхаузене (Германия) на ринге «Рудольф Вебер-Арены» в главном бою вечера профессионального бокса, одержав досрочную победу над немцем Хуссейном Мухамедом, ставшую для него 19-й на профессиональном ринге.

Призеры этапа Кубка мира среди юниоров на дистанции 1000 м Никита Важенин (Казахстан, Рудный), Исса Гунджи (Япония) и Тим Принс (Нидерланды)

Осенью успешно открыли зимний сезон в Сейняйоки (Финляндия) представители конькобежного спорта, где Никита Важенин стал серебряным призером первого этапа Кубка мира среди юниоров на дистанции 1000 м.

А в первый зимний месяц Важенин завоевал «бронзу» на втором этапе юниорского Кубка мира на этой же дистанции и расположился в общем зачете молодежного Кубка мира на второй строчке рейтинга среди юниоров на дистанции 1000 м. Еще один рудничанин Роман Биназаров в этом рейтинге занимает пятое место, а костанаец Андрей Семенов - седьмое.

В декабре в Дубае (ОАЭ) на чемпионате Азии по классическому пауэрлифтингу костанайские атлеты завоевали пять призовых мест. Серебряными призерами в своих весовых категориях стали Данил Федоряк (до 105 кг), выполнивший при этом норматив мастера спорта международного класса, Дарья Леонова (до 43 кг), Виктория Пасюк (до 47 кг) и Юлия Боченкова (до 57 кг), а Кристина Шкляр (до 47 кг) заняла третье место.

Успешно выступавший в течение года 18-летний штангист Алексей Чуркин сенсационно завершил год, став в Боготе (Колумбия) на дебютном для себя чемпионате мира среди мужчин трехкратным бронзовым призером в весовой категории до 73 кг, завоевав третьи места в рывке, в толчке и в двоеборье.

Финальный бой в весовой категории до 60 кг: Владислава Кухта (в синем) - Римма Волосенко / Фото Романа Мулюкова

В конце года на чемпионатах Казахстана по боксу были сформированы национальные сборные среди мужчин и среди женщин. Костанай стал местом проведения женского чемпионата, на котором титул сильнейших в своих весовых категориях завоевали Владислава Кухта (до 60 кг), тренирующаяся под руководством Агзама Барлыбаева, и Надежда Рябец (до 66 кг). Обладательницей бронзовой медали стала выступавшая в весовой категории до 70 кг Екатерина Анисимова.

На мужском чемпионате в Палодаре бронзовые медали завоевали Михаил Коханчик (до 80 кг) из Рудного и уроженец Житикары Данила Семенов (свыше 91 кг).

Следующий год станет очень насыщенным на спортивные события, ведь во многих видах спорта начнется борьба за олимпийские лицензии. За право участия в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут во Франции, будут бороться и спортсмены Костанайской области. Пожелаем им в этом успеха!