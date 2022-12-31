Заболеваемость ОРВИ в Костанайской области за неделю выросла в полтора раза. Как вы лично защищаете себя от болезни? Обязательно надеваю медицинскую маску в автобусах и магазинах.

Проветриваю помещение дома и на работе, делаю влажную уборку дома.

Сделал/а прививки от гриппа и/или коронавирусной инфекции.

Ничего не делаю - если суждено заболеть, то этого не избежать.

