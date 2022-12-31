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Какие развлечения ждут костанайцев в зимней зоне отдыха в первые дни 2023 года

31 декабря 2022, 12:36 |  Спорт

План мероприятий, которые пройдут с 1-го по 6 января 2023 года в зоне зимнего отдыха на территории городского пляжа, предоставили в акимате Костаная. Проведут их городские отделы образования и физкультуры и спорта.

Фото из архива "НГ"

План мероприятий
(зона зимнего отдыха на территории городского пляжа)

Наименование мероприятия

Дата и время проведения

Ответственные

  1.  

Спортивно-развлекательное мероприятие «Рождественские чудеса» (спортивная эстафета, веселый боулинг)

1 января 2023 г.

13.00-14.30 ч.

ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования Костанайской области

  1.  

Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимний калейдоскоп» (игра «Веселый снеговик»)

2 января 2023г.

13.00-14.30 ч.

ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования Костанайской области

  1.  

Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимняя зарница» (перетягивание каната, игра «Попади в кольцо»)

3 января 2023 г.

13.00-14.30 ч.

ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования Костанайской области

  1.  

Открытый городской турнир по конькобежному спорту «Ура каникулы!» среди юношей 2008 г.р. и младше

4 января 2023г.

14.00 ч.

ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата г.Костаная» ДЮСШ №3

  1.  

Открытый городской турнир по хоккею с шайбой (хоккей здоровья») среди младших юношей 2013-2014 годов рождения

6 января 2023 г.

14.00 ч.

ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата г.Костаная» ДЮСШ №3

 