Какие развлечения ждут костанайцев в зимней зоне отдыха в первые дни 2023 года
План мероприятий, которые пройдут с 1-го по 6 января 2023 года в зоне зимнего отдыха на территории городского пляжа, предоставили в акимате Костаная. Проведут их городские отделы образования и физкультуры и спорта.
Фото из архива "НГ"
План мероприятий
(зона зимнего отдыха на территории городского пляжа)
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время проведения
|
Ответственные
|
Спортивно-развлекательное мероприятие «Рождественские чудеса» (спортивная эстафета, веселый боулинг)
|
1 января 2023 г.
13.00-14.30 ч.
|
ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования Костанайской области
|
Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимний калейдоскоп» (игра «Веселый снеговик»)
|
2 января 2023г.
13.00-14.30 ч.
|
ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования Костанайской области
|
Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимняя зарница» (перетягивание каната, игра «Попади в кольцо»)
|
3 января 2023 г.
13.00-14.30 ч.
|
ГУ «Отдел образования города Костаная» управления образования Костанайской области
|
Открытый городской турнир по конькобежному спорту «Ура каникулы!» среди юношей 2008 г.р. и младше
|
4 января 2023г.
14.00 ч.
|
ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата г.Костаная» ДЮСШ №3
|
Открытый городской турнир по хоккею с шайбой (хоккей здоровья») среди младших юношей 2013-2014 годов рождения
|
6 января 2023 г.
14.00 ч.
|
ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата г.Костаная» ДЮСШ №3
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