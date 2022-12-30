С 1 января 2023 года средний тариф для населения составит 4508,97 тенге за 1 Гкал с учетом НДС, при этом жильцы домов с ОПУТ будут платить 4363,38 тенге, без ОПУТ - 5410,76 тенге. Об этом сообщили «НГ» в департаменте по регулированию естественных монополий Костанайской области (ДКРЕМ).

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Действующий тариф для населения составляет 4144,19 тенге за 1 Гкал с учетом НДС (с ОПУТ – 4010,31 тенге, без ОПУТ- 4972,94 тенге).

- Рост составляет не более 9% (тариф вырос на 8,80%). При этом уровень официальной годовой инфляции составляет 19,6%, - пояснил руководитель ДКРЕМ Акан ТАШПАНОВ. - Согласно пункту статьи 15 Закона РК «О естественных монополиях», тариф для крупных предприятий устанавливается на 5 и более лет.

В 2020 году завершился 5-летний тариф ГКП «КТЭК» по услуге теплоснабжения, принятый в 2015 году на 2016-2020 годы. Поэтому 10 августа 2020 года в департамент поступила заявка ГКП для утверждения нового тарифа на период с 2021-2025 годы. 15 декабря 2020 года департамент утвердил предельный уровень среднеотпускного тарифа на 2021 год - 7806 тенге/Гкал (в 2020 году – 7 974тенге/Гкал, снижение на 2,1%). При этом средний тариф для населения был снижен на 8,7%, и составлял 4 337 тенге/Гкал (в 2020 году - 4 715 тенге/Гкал).

- Если смотреть на динамику тарифов для населения, то действующий тариф сложился на уровне тарифа 2015 года, - отмечает Ташпанов. - Плановое повышение тарифов предусмотрено действующим законодательством в сфере тарифного регулирования для субъектов, оказывающих регулируемые услуги по долгосрочным тарифам (на 5 лет). При этом плановое ежегодное повышение тарифов не превышает уровень социально-экономического развития РК (на уровне офицальной инфляции 4-6%).

Следующее повышение тарифов предусмотрено с 1 января 2024 года.

- При этом, в случае изменения стоимости стратегического товара (природный газ, вода покупная), субъект имеет право обратиться в департамент в соответствии с пунктом 601 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90, - сообщил руководитель ДКРЕМ. - Кроме этого, в случае неисполнения утвержденной тарифной сметы по результатам анализа субъекту естественных монополий утверждается временный компенсирующий тариф (снижение ранее утвержденного тарифа) на 1, 3, 5 лет, в зависимости от размера необоснованно полученного дохода.

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