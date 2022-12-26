Домашние матчи с кокшетауским «Арланом» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги стали для рудненского «Горняка» заключительными в 2022 году.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Первая встреча второго очного противостояния сезона, прошедшая на льду «Горняк Арены», завершилась победой хозяев со счетом 5:2, ставшей 26-й в 99-матчевой истории личных встреч рудненского и кокшетауского клубов.

Повторный поединок, который был, таким образом, для соперников сотым, начался с быстрого гола, забитого уже через одну минуту и 16 секунд после старта. Как и в первом матче, счет открыли хозяева. После атаки «Горняка» его нападающий Евгений Семенов у левого борта применил силовой прием против форварда «Арлана» Ивана Фищенко, пытавшегося выбросить шайбу из своей зоны защиты, забрал ее и отдал находившемуся рядом партнеру по тройке нападения Дмитрию Селютину. Тот сместился в центр и точно бросил в левый нижний угол ворот мимо голкипера гостей Тимура Мейдера - 1:0. Эта заброшенная шайба оказалась единственной в первом периоде.

Во втором периоде гости сначала сравняли счет - после того, как на 27-й минуте отличился пропустивший первую встречу Вячеслав Колесников, а затем и вышли вперед. За 20 секунд до перерыва рудничане оставили без присмотра перед воротами Виталия Жилякова, которому и последовала передача, и он легко переиграл голкипера «Горняка» Никиту Акулинина - 1:2.

В целом результаты каждого из периодов отражали и игровую ситуацию на площадке. Если в первой двадцатиминутке «Горняк» нанес по воротам гостей 10 бросков и четыре раза позволил это сделать сопернику, то во втором периоде «Арлан» был намного активнее хозяев, нанеся 19 бросков против шести попыток «Горняка».

Решающим должен был стать заключительный период, в начале пятой минуты которого кокшетаусцам удалось забросить третью шайбу, ее автором стал Алексей Зубов. «Горняк» после этого усилил давление на ворота гостей, а за полторы минуты до финальной сирены поменял вратаря на шестого полевого игрока. Однако все усилия не спасли рудненский клуб от поражения - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Дмитрий Селютин стал автором единственной шайбы, заброшенной в ворота «Арлана» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Подводя итоги серии, главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что команда играла неплохо:

- В первом матче уверенно реализовали большинство и хорошо оборонялись. Во второй встрече здорово начали игру, но из-за усталости, а в команде много травмированных игроков, появились индивидуальные ошибки, которые и привели к двум пропущенным шайбам. В концовке пытались исправить положение, но мастеровитый соперник не позволил этого сделать.

Впереди у «Горняка» еще десять матчей регулярного чемпионата, а после 34 проведенных игр он с 33 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Очередные игры рудничане проведут 11 и 12 января в Петропавловске против преследующего его «Кулагера», в активе которого на одно очко меньше, но после 32 проведенных игр.