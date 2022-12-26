В Алматы, на площадке спортивного зала Казахского национального университета имени Аль-Фараби, состоялся повторный поединок двухматчевого противостояния в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Ирбис Алматы» и «Тобол».

С мячом тяжелый форвард «Тобола» Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

После одержанной накануне победы с минимальным преимуществом в матче с драматической концовкой костанайский клуб очень хорошо провел стартовые минуты второго поединка, поведя в счете с преимуществом в 11 очков уже ко второй минуте и позволив сопернику на этот момент всего один раз поразить свое кольцо.

После первого в матче тайм-аута, взятого наставником «Ирбиса» Евгением Исаковым, хозяева наладили свою игру в нападении. К середине четверти им удалось сократить свое отставание до трех очков - 14:17, после чего тайм-аут взял уже главный тренер БК «Тобол» Тимур Султанов. Во второй половине десятиминутки гости смогли удержать свое преимущество на уровне четырех очков - 21:25.

Во второй четверти костанайские баскетболисты продолжали находиться в роли лидера, правда, разница в счете после тайм-аутов обеих команд то сокращалась до трех очков (26:29 и 29:32), до вырастала до двенадцати (38:50). Но в итоге к большому перерыву она осталась прежней - 47:51.

Не прошло и трех минут игры в третьей четверти, как вперед вышел уже алматинский клуб - 57:56. Затем команды несколько раз меняли друг друга на посту лидера, несколько раз в матче устанавливалось равновесие, а после счета 64:64 хозяева сумели совершить 13-очковый рывок, который не смог остановить и очередной тайм-аут «Тобола» - 77:64. На последний перерыв команды ушли при двузначном отрыве хозяев площадки - 82:70, который, впрочем, не гарантировал им еще общего успеха в матче.

Понимая это, алматинцы продолжили наращивать преимущество в заключительном игровом отрезке, и через три минуты довели его до 16-ти очков - 92:76. А к финальной сирене «Ирбис Алматы» впервые в чемпионате достиг стоочкового рубежа и взял убедительный реванш - 102:85 (21:25, 26:26, 35:19, 20:15).

Кольцо алматинского клуба атакует Антон Быков / Фото nbf.kz

В этом матче самым результативным у «Тобола» стал Даниил Посашков, набравший 27 очков. На счету Антона Быкова - 18 очков, Кирилл Горнаев набрал 13 очков, Рустам Валиев - 11, Аскар Ахметжан - 10, Шаим Куанов - 4 и Адильбек Битенов - 2.

Второй раз в сезоне поделив очки с дебютантом Национальной лиги, «Тобол» опустился на вторую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Барсов Атырау», одержавших в параллельных матчах две победы над «Актобе». У обоих клубов по 26 очков после 16 проведенных игр, но у атыраусцев лучшая разница заброшенных и пропущенных мячей, да и в очных встречах преимущество также на стороне «Барсов Атырау» - четыре победы в шесть матчах.

Следующие игры костанайский клуб проведет 28 и 29 декабря в столице республики против «Астаны», а программу следующего года начнет 14 и 15 января матчами на своей площадке с тем же «Ирбисом Алматы».