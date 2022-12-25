Соперником «Горняка» в двух заключительных в уходящем году матчах регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги стал «Арлан».

Одним из героев матча «Горняк» - «Арлан» стал голкипер рудничан Владислав Нурек, отразивший 41 бросок / Фото pro.ligasy.kz

Кокшетауский клуб с 39 набранными в 30 играх очками располагался до поездки в Рудный на четвертой строчке в турнирной таблице, а рудничане, проведя на две игры больше, имели в своем активе 31 очко и занимали восьмое место.

Перед этими играми в составе «Горняка» произошли небольшие изменения. Клуб» расстался с защитником Даниилом Солтаном, сыгравшим в текущем сезоне в составе команды 13 матчей регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав оду результативную передачу. Его место в обороне занял 22-летний воспитанник тюменской школы хоккея Иван Канашев, который провел в этом сезоне 13 матчей за выступающий в ВХЛ «Южный Урал» из Орска.

В 98 проведенных ранее очных поединках рудничане побеждали в 25 матчах, а кокшетаусцы праздновали победу в 72 встречах. В этом сезоне клубы уже встречались, поделив очки в Кокшетау (6:2 и 3:4).

Иван Ширяев от метился в матче заброшенной шайбой и двумя результативными передачами / Фото pro.ligasy.kz

Начало матча в Рудном прошло в обоюдных атаках, правда без реальных угроз для ворот. А счет был открыт на 11-й минуте после того, как команды отыграли без остановок четыре с половиной минуты. Форвард «Горняка» Артур Шетле перехватил шайбу в центре своей зоны защиты и отправил ее к левому борту товарищу по нападению Ивану Ширяеву. Тот по диагонали прошел до противоположного борта в зону защиты гостей и сделал передачу в центр к синей линии своему защитнику Валерию Садикову, который практически сразу же вернул шайбу покатившемуся на хорошей скорости к воротам нападающему, и Ширяев со второй попытки смог переиграть голкипера «Арлана» Тимура Мейдера - 1:0.

Через минуту состоялось и первое удаление, когда за задержку клюшкой на скамейку штрафников отправился защитник «Горняка» Александр Нурек. А за семь секунд до окончания штрафного времени кокшетаусцы усилиями Артема Лихотникова сумели реализовать численное большинство. На исходе 16-й минуты Александр Меньщиков и вовсе вывел «Арлан» вперед - 1:2.

За три минуты до перерыва Максим Кунишников, убежавший один на один с голкипером гостей, не воспользовался шансом сравнять счет, а еще через полминуты возможность еще более упрочить свое преимущество появилась у кокшетаусцев. Во второй раз они оказались в большинстве, после того как вновь был наказан Александр Нурек и вновь за задержку соперника. Практически все эти две минуты «Арлан» провел в зоне защиты рудничан, которых не раз спасал голкипер Владислав Нурек. А на последних секундах игры в меньшинстве «Горняк» сумел организовать контратаку и Айдар Галимов после передач Садикова и Ширяева одновременно с выходом пятого полевого игрока забросил вторую шайбу в ворота гостей. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

В начале второго периода «Арлан» был дважды наказан - вначале за нарушение численного состава, а через несколько секунд был удален и один из игроков за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Горняк» очень грамотно сыграл в формате «пять на три» и на 25-й минуте Александр Нурек после паса Евгения Степанова вывел рудничан вперед, забросив свою первую шайбу в этом чемпионате - 3:2.

Едва начался третий период, как Иван Ширяев верхом забросил шайбу в зону защиты гостей и сам же за ней устремился. После борьбы у заднего борта игра была переведена на левый фланг, где тот же Ширяев отдал шайбу Галимову, который броском от синей линии оформил дубль - 4:2.

На 46-й минуте были удалены сразу два игрока «Арлана», но «Горняк» на этот раз не сумел воспользоваться солидным численным перевесом. Через минуту был удален капитан рудничан Александр Куршук, а еще через минуту сразу же после возвращения на лед двоих игроков «Арлан» организовал быструю атаку, но в очередной раз выше всяких похвал сыграл голкипер «Горняка», еще несколько раз спасавший после этого свою команду, отразив в общей сложности за матч 41 бросок.

Гости во что бы то ни стало пытались исправить ситуацию в игре, и за две минуты до ее окончания поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Но почти тут же, проиграв вбрасывание в зоне защиты хозяев, они не смогли помешать Арслану Ямалову, убежавшему на пустые ворота после передач Александра Куршука и Дениса Гурьева, поставить точку в матче - 5:2 (2:2, 1:0, 2:0).

Хоккеисты рудненского клуба преподнесли таким образом подарок старшему тренеру команды Максиму Комиссарову, отмечавшему в день игры свой 50-летний юбилей.

Сегодня «Горняк» и «Арлан» проведут заключительную игру года.