Спустя десять дней после первой в истории очной встречи в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги костанайский «Тобол» и клуб из южной столицы республики «Ирбис Алматы» открыли второе противостояние в сезоне.

Кольцо БК «Ирбис Алматы» атакует Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

На этот раз они встретились в Алматы, на площадке дебютанта Национальной лиги - в спортивном зале Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

В Костанае команды поделили очки - после уверенной победы хозяев в первом матче (93:77) алматинскому клубу удалось взять реванш во втором, нанеся поражение «Тоболу» с разницей всего в три очка (72:75).

Костанайский клуб перед этой двухматчевой серией возглавлял турнирную таблицу, набрав после 14 игр 23 очка. При этом алматинцы, проведя такое же количество игр, отставали всего на два очка и занимали третье место. А если учесть, что в эти же дни проводят матчи с «Актобе» на своей площадке «Барсы Атырау», которые располагаются на второй строчке (21 очко), то после этих серий игр положение команд в лидирующей тройке может измениться.

К сожалению, у «Тобола» и в этих выездных играх не обошлось без потерь - команде из-за болезни не смог помочь Павел Ильин. В стартовой пятерке на площадку у костанайцев вышли капитан команды Шаим Куанов, Даниил Посашков, Антон Быков, Рустам Валиев и Кирилл Горнаев. Забегая вперед, отметим, что Куанов и Валиев отыграли все 40 минут без замен.

С самых первых минут развернулась очень упорная борьба, в которой ни одной из команд не удавалось оторваться, и к середине четверти счет в третий раз стал равным - 9:9. Лишь во второй половине игрового отрезка хозяевам площадки удалось сделать небольшой рывок, и при счете 14:9 наставник «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять тайм-аут. Однако вышедшим вперед баскетболистам алматинского клуба удалось не упустить до первого короткого перерыва своего преимущества, которое к 8-й минуте достигло девяти очков, но к окончанию четверти сократилось до четырех - 24:20.

Нарушив правил на первых секундах второй четверти и пропустив с обоих штрафных бросков в исполнении Роберта Пана, костанайские баскетболисты завладели инициативой, не позволив алматинцам набрать ни одного очка в течение следующих трех с половиной минут. К окончанию второй минуты четверти «Тобол» сравнял счет, а затем и вышел вперед. За четыре минуты до перерыва счет в очередной раз стал равным - 34:34, и становился таковым еще трижды до большого перерыва, на который команды ушли, повторив итог первой четверти с той лишь разницей, что на этот раз десятиминутку выиграл «Тобол» - 44:44. При этом ровно половина из набранных гостями во второй четверти очков была на счету Быкова.

После перерыва две минуты игры ситуацию не изменили - 47:47, затем трехочковым броском отметился тот же Быков, а «Тобол» стал понемногу наращивать отрыв, который за четыре минуты до окончания третьей четверти достиг девяти очков. Перед заключительной десятиминуткой хозяева уступали шесть очков - 59:65.

В первой половине четвертой четверти «Тобол» дважды доводил свой отрыв до десяти очков - 61:71 и 68:78, однако после двух взятых тайм-аутов главному тренеру алматинского «Ирбиса» Евгению Исакову удалось настроить своих игроков и изменить ход встречи, счет в которой менее чем за полторы минуты до окончания был 81:82, а еще через 40 секунд и вовсе стал равным - 84:84.

И уже главный тренер «Тобола» берет тайм-аут, после которого Быков опять перевел хозяев в разряд догоняющих. Последние секунды выдались весьма напряженными, хотя накал борьбы в матче уже и так сказался на качестве выполнения штрафных бросков костанайскими баскетболистами во второй половине последней четверти - семь попыток из 12-ти оказались неточными.

За семь секунд до окончания основного времени матча «Тобол» заработал право еще на два штрафных броска, в одном из которых Посашков не смог поразить кольцо - 84:87. Но так как этот фол был расценен арбитрами после видеопросмотра неспортивным, то после исполнения штрафных бросков мяч достался «Тоболу» для вбрасывания с середины площадки. Вновь тайм-аут «Тобола», после которого американский атакующий защитник алматинского клуба Аарон Феликс быстро фолит на том же Посашкове, который до окончания основного времени матча снова отправился исполнять штрафные броски. Расчет в этом моменте был на то, что гости не смогут результативно исполнить штрафные броски, а «Ирбис Алматы» проведет быструю атаку и кто-нибудь из игроков точно выполнит трехочковый бросок, переведя встречу в овертайм. И на две трети этот план сработал - был трехочковый бросок Николая Бажина за мгновение до финальной сирены, был промах Посашкова после первого штрафного броска, но второй его бросок принес то необходимое очко, которое не спасло «Ирбис Алматы» от поражения - 87:88 (24:20, 20:24, 15:21, 28:23).

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

В этом матче Антон Быков стал самым результативным в составе «Тобола», набрав 31 очко. На счету Шаима Куанова 15 очков. Рустам Валиев принес в копилку «Тобола» 13 очков, Кирилл Горнаев - 10, Даниил Посашков и Адильбек Битенов - по 8 и Аскар Ахметжан - 3.

Сегодня команды проведут еще один матч своего второго противостояния.



