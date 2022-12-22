В городе Каскелен, административном центре Карасайского района Алматинской области, прошел традиционный евразийский турнир по греко-римской борьбе среди молодежи (до 20 лет), посвященный памяти олимпийского чемпиона Шамиля Серикова, в котором приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Призер турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти олимпийского чемпиона Шамиля Серикова, Санжар Сабитов (справа) на пьедестале

На открытии турнира перед его участниками выступил сын легендарного борца Тимур Сериков, работающий тренером в Алматы, который поблагодарил организаторов за проведение мемориальных соревнований.

Уроженец Алматы Шамиль Сериков начал заниматься греко-римской борьбой в 1970 году в 14-летнем возрасте, а в 1975 году стал мастером спорта СССР, четырежды выиграв чемпионат Казахстана среди юношей и став в 1974 году чемпионом Всесоюзной спартакиады школьников. В 1978 году Сериков стал чемпионом СССР, в том же году занял первое место на чемпионате мира в Мехико (Мексике). На следующий год ему не было равных на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния), а в Сан-Диего (США) он во второй раз завоевал титул чемпиона мира, за что ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. В 1980 году в Москве Шамиль Сериков стал олимпийским чемпионом в своей весовой категории - до 57 кг. Сериков ушел из жизни в 1989 году, а в память о нем в Казахстане проводится международный молодежный турнир, первый из которых прошел в 2003 году в Алматы.

В этом году награды турнира завоевали пока еще мечтающие об олимпийских медалях борцы из Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, а также гости из Кыргызстана и Узбекистана.

Награды евразийского турнира по греко-римской борьбе

Единственную медаль для Костанайской области завоевал воспитанник Костанайской районной ДЮСШ Санжар Сабитов, тренирующийся под руководством руководителя спортшколы Дамира Ахтямова. Выступая в весовой категории до 82 кг, костанайский борец занял третье место.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевал Владислав Делодио из Карагандинской области.

Победителями в остальных весовых категориях стали Бахтияр Тураров (до 55 кг) и Мади Данелов (до 72 кг) из Алматинской области, Сейфулла Курман (до 60 кг) и Нурмухамед Ибрагим (до 67 кг) из Алматы, Ардак Бугыбай (до 63 кг) из Кызылординской области, Ерасыл Женис (до 77 кг) из Жетысуской области, Нурасыл Амананалы (до 87 кг) из Жамбылской области, Рахат Бержанов (до 97 кг) из Актюбинской области и Джохар Узаров (до 130 кг) из Шымкента.

Фото предоставлены Дамиром АХТЯМОВЫМ