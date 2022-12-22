В спортивных комплексах «Динамо» (Костанай) и «Астана» (Тобыл) прошли игры зимнего чемпионата Республики Казахстана по баскетболу среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

С мячом лучший игрок зимнего чемпионата РК среди юношей Рустам Хасенов

За награды чемпионата, организованного Национальной федерацией баскетбола Казахстана, Дирекцией развития спорта Комитета по делам физической культуры и спорта Республики Казахстан и ЦС ФСО «Динамо», боролись 11 команд юношей и 7 команд девушек, представлявших 11 регионов республики. Костанайская область была представлена на турнире и сборной юношей, и сборной девушек.

В турнире среди юношей соперниками наших юных баскетболистов были сборные Астаны, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской и Улытауской областей. На предварительном этапе команды были разбиты на две группы, по две сильнейшие из которых продолжили борьбу за медали.

Лучший бомбардир чемпионата павлодарец Хурсанд Золотухин в финальной игре набрал 54 очка, но и этого вклада не хватило для победы над сборной Костанайской области

Сборная юношей Костанайской области под руководством тренерского трио в составе тренера-преподавателя Карабалыкской районной ДЮСШ Владимира Максименко, тренера-преподавателя ДЮСШ №1 имени К.Оспанова Александра Жихарева и тренера БК «Тобол» Тимура Султанова в своей группе одержала победы над командами Алматы со счетом 72:59, Карагандинской области - 84:46, Астаны - 76:50 и Улытауской области - 78:28. Потерпев единственное поражение от сборной Павлодарской области - 53:60, ставшей победителем группы, костанайские юноши заняли второе место.

В другой группе без поражений однокруговой турнир прошла сборная Туркестанской области, а вторыми стали представители Мангистауской области.

В полуфинале победители групп, по регламенту соревнований, сыграли с командами, занявшими вторые места в других группах. Сборная Костанайской области встретилась с командой Туркестанской области, и, одержав уверенную победу со счетом 96:51, вышла в финал, где ее соперниками стали уже знакомые им павлодарские баскетболисты, переигравшие в полуфинале сборную Мангистауской области - 59:46.

Один из наставников юношеской сборной области Владимир Максименко со своими воспитанниками

Финальный поединок прошел в очень упорной борьбе, в которой хозяевам чемпионата удалось взять реванш за поражение на групповом этапе - 88:82. Обладателями золотых медалей зимнего чемпионата Казахстана среди юношей 2008-2009 г.р. стали воспитанники ДЮСШ №1 имени Успанова Дарим Султанов, Аблайхан Нурсеитов, Даниал Иралимов, Адиль Султанов и Глеб Геращенко, воспитанники Лисаковской ДЮСШ Ярослав Пугалов и Михаил Сыч, воспитанники Рудненской ДЮСШ №1 Тимур Валиев и Амир Искуженов, воспитанники Карабалыкской районной ДЮСШ Рустам Хасенов и Алдияр Кульмухамедов, а также Тамерлан Гизатулин, представлявший Аулиекольскую районную ДЮСШ, и воспитанник ДЮСШ Денисовского района Егор Шенкель. При этом Рустам Хасенов был признан организаторами соревнований одним из лучших игроков юношеского чемпионата.

Третье место завоевала сборная Туркестанской области, выигравшая у команды Мангистауской области - 58:55.

Сборная юношей Костанайской области - победитель зимнего чемпионата РК в возрастной группе 2008-2009 г.р.

В чемпионате среди девушек, кроме сборной Костанайской области, вступавшей под руководством тренеров Ивана Чепрасова (ДЮСШ № 1 имени К.Оспанова) и Натальи Пыряевой (Рудненская ДЮСШ № 1), участвовали команды Астаны, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской и Улытауской областей. Сборные семи регионов республики разыграли награды чемпионата в однокруговом турнире, в ходе которого команда девушек Костанайской области одержала четыре победы над соперницами из Актюбинской (52:43), Павлодарской (47:43), Западно-Казахстанской (56:34) и Улытауской (82:13) областей, уступив при этом команде СДЮСШОР №5 города Астаны (21:48) и сборной Туркестанской области (41:66).

Именно обидчики костанайских девушек стали основными претендентами на победу в чемпионате, набрав по 11 очков. По дополнительным показателям чемпионский титул завоевали представительницы столицы республики.

Сборная девушек Костанайской области - бронзовый призер зимнего чемпионата в возрастной группе 2008-2009 г.р.

Обладательницы бронзовых медалей, претендентами на которые были набравшие по семь очков сборные Костанайской и Актюбинской областей, определились по результату личной встречи. Таким образом, бронзовыми призерами зимнего чемпиона Казахстана среди девушек 2008-2009 г.р. стали представительницы Костанайской области Анастасия Арцыбасова, Александра Ли, Дарья Тейш, Анастасия Тейш и Виктория Остренкова, являющиеся воспитанницами ДЮСШ №1 имени К.Оспанова, воспитанницы Костанайской районной ДЮСШ Анель Ильина, Валерия Сыч, Ульяна Ивкина и Арина Туребаева из Тобыла и рудничанки Варвара Краева, Вероника Корниенко, Аянат Вахитова и Есения Юдина, тренирующиеся в Рудненской ДЮСШ №1. Одним из лучших игроков чемпионата признана и Анель Ильина из Костанайской РДЮСШ.

Завоевав золотые и бронзовые медали заключительного в уходящем году официального республиканского старта, юные баскетболисты Костанайской области сделали своеобразный подарок поклонникам этой игры, которой 21 декабря исполнился 131 год. Именно в этот день в 1891 году в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории матч по баскетболу - игре, придуманной учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом, родившемся в Канаде.

Фото Романа МУЛЮКОВА