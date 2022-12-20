Ремонт в ТЭЦ планируют провести до следующего отопительного сезона, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии, для их капитального ремонта предварительно потребуется 182 млрд тенге. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства.

По словам министра, ведомство завершило анализ по техническому состоянию ТЭЦ страны. На сегодня в стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей, из них в "красную" зону вошли – 19, в "жёлтую" – 11 и в "зелёную" – семь ТЭЦ. Зоны риска определили по следующим критериям:

износ;

технологические нарушения;

срок эксплуатации;

дефицит квалифицированных кадров.

Средний износ оборудования ТЭЦ в стране составил 66%, средний возраст – 61 год. Как отметил глава Минэнерго, износ ТЭЦ в Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде, Кентау превышает 80%.

Категории ТЭЦ по зонам риска / Слайд с трансляции заседания правительства

"Для минимизации рисков при прохождении следующего осенне-зимнего периода для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определён объём проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции и модернизации. По предварительным данным для проведения этих работ необходимо 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год", – сказал Болат Акчулаков на заседании правительства.

Денежные средства, предусмотренные для ремонта энергопроизводящих организаций, с учётом утверждённых тарифов на электрическую и тепловую энергию составляют 93 млрд тенге. При этом, добавил министр, на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии по утверждённым тарифам не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов.

"Сумма недофинансирования составляет 888 млрд тенге. Работы по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счёт собственника", – резюмировал Болат Акчулаков.

Министр предложил подходы по усилению энергетического контроля, предполагающие проведение проверок станций, тепловых и электрических сетей не более четырёх раз в год.

Как пояснил министр, сейчас проверки проводят на основании проверочных листов, в которые не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в инструкциях заводов-изготовителей, которые не относятся к нормативно-правовых актах. Но эти требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей.

Болат Акчулаков попросил поддержать подходы Минэнерго по усилению энергетического контроля:

Вывести энергетический контроль за рамки Предпринимательского кодекса.

Осуществлять контроль без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов.

Проверять станции, тепловые и электрические сети ежегодно не более четырёх раз.

Передать контроль за магистральными тепловыми от акиматов Комитету энергонадзора.

Принудительного исполнять предписания в судебном порядке;

Осуществлять контроль по мере возникновения аварий и технологических нарушений.

Проводить проверки ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений.

Увеличить штрафы, штрафовать первых руководителей предприятии.

В министерстве уже подготовили поправки по усилению функции органа государственного энергетического надзора и внесли их в законопроект по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики.