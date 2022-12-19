На стадионе «Лусаил Айконик» в расположенном в 25 км от столицы Катара городе Лусаиле в присутствии 88 966 зрителей прошел финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Франции и Аргентины.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси с пенальти открыл счет в финале / Фото championat.com

Отстаивавшие свой чемпионский титул французы на групповом этапе разгромили сборную Австралии (4:1), переиграли сборную Дании (2:1) и, уступив в третьем туре команде Туниса (0:1), стали победителями группы «D». На стадии плей-офф сборная Франции в 1/8 финала одержала победу над командой Польши (3:1), в четвертьфинале была сильнее сборной Англии (2:1) и со счетом 2:0 переиграла в полуфинале команду Марокко.

Аргентинцы, стартовавшие на чемпионате мира с сенсационного поражения сборной Саудовской Аравии (1:2), затем переиграли с одинаковым счетом 2:0 команды Мексики и Польши и стали победителями группы «С». В плей-офф они обыграли на стадии 1/8 финала сборную Австралии (2:1), в четвертьфинале одержали победу в серии послематчевых пенальти над командой Нидерландов (2:2, 4:3 - пенальти) и победили со счетом 3:0 сборную Хорватии.

Для обеих сборных этот финальный матч стал шестым в их истории, а в пяти предыдущих каждая из сборных дважды выигрывала чемпионский титул. Сборная Франции побеждала на чемпионатах мира в 1998 году у себя на родине и в 2018 году в России. У себя на родине в 1978 году праздновала первый успех и сборная Аргентины, второй раз ставшая чемпионом мира в 1986 году в Мексике.

Сборная Франции, вышедшая в финал в четвертый раз в последних семи чемпионатах мира, и сборная Аргентины, ставшая финалистом во второй раз за три последних чемпионата, за всю историю встречались в борьбе за Кубок мира лишь один раз - в 2018 году в 1/8 финала французы переиграли аргентинцев со счетом 4:3.

Наверняка кто-то из поклонников футбола мог предположить, по какому сценарию пройдет финальный матч 22-го чемпионата мира, первый тайм которого показал явное превосходство сборной Аргентины, нанесший шесть ударов по воротам сборной Франции, которая в свою очередь не нанесла ни одного удара по воротам соперника. При этом два удара аргентинцев стали голевыми.

В середине тайма капитан аргентинцев Лионель Месси уверенно реализовал пенальти, после того, как французский нападающий Усман Дембеле сбил в своей штрафной площади аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марию. А на 36-й минуте уже Ди Мария завершил быструю контратаку своей сборной, начатую Месси.

Анхель Ди Мария удваивает преимущество сборной Аргентины / Фото championat.com

Однако во втором тайме нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе менее чем за две минуты восстановил равновесие.

Первый мяч влетает в ворота сборной Аргентины после 11-метрового удара Килиана Мбаппе / Фото championat.com

На 80-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за снос Николасом Отаменди в штрафной площади Рандаля Коло Муани, а на 81-й минуте после игры в «стеночку» с вышедшим на замену Маркусом Тюрамом пробил точно низом слева в дальний угол ворот. Оформив дубль, Мбаппе обошел в бомбардирской гонке чемпионата на один гол Месси.

Но на 109-й минуте капитан сборной Аргентины первым оказался у отбитого перед собой голкипером сборной Франции Уго Льорисом мяча и из пределов вратарской площадки добил его в ворота, также оформив дубль, вывел свою сборную вперед и сравнявлся по забитым мячам с французом.

Лионель Месси стал автором дубля в ворота сборной Франции / Фото championat.com

Однако и этот гол не стал последним в финале чемпионата мира. На 118 минуте мяч попал в руку заблокировавшего удар Мбаппе вышедшего на замену защитника Гонсало Монтьеля, и лучший бомбардир сборной Франции, реализовав пенальти, оформил второй в истории финалов чемпионатов мира хет-трик. А дело в матче при счете 3:3 дошло до серии пенальти.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил в финале хет-трик / Фото championat.com

Открывавшие эту серию Мбаппе и Месси реализовали свои удары, а вот с ударом нападающего сборной Франции Кингсли Комана, заменившего на поле во втором тайме Антуана Гризманна, аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес справился. И вышедший на замену на первой дополнительной к добавленному времени минуте Пауло Дибала вывел сборную Аргентины вперед. Затем французский полузащитник Орельен Тчуамени пробил низом мимо ворот, реализовали свои 11-метровые удары аргентинский полузащитник Леандро Паредес и заработавший пенальти в ворота аргентинцев Коло Муани, а точку в этой серии поставил виновник второго пенальти в ворота аргентинцев Монтьель - 4:2. И сборная Аргентины завоевала третий чемпионский титул.

Сборная Аргентины - чемпион мира по футболу 2022 года / Фото championat.com

Лучшим игроком чемпионата мира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, забивший семь мячей и сделавший три результативные передачи, а вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса признали лучшим голкипером чемпионата. Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, забившему восемь голов, вручили приз лучшего бомбардира, а 21-летний полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре.