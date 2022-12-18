В Рудном на льду «Горняк Арены» местный «Горняк» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy принимал гостей из столицы Узбекистана города Ташкента клуб «Хумо».

Борьбу за шайбу у борта ведут нападающий «Хумо» Андрей Караваев и защитник «Горняка» Никита Харькин / Фото vk.com/gornyak_official

Узбекистанцы провели до этих матчей 26 игр и, набрав 39 очков, располагались в турнирной таблице сразу за лидирующей тройкой, а рудничане с 29 набранными в 30 играх очками замыкали зону плей-офф, занимая восьмое место. Команды уже встречались в этом сезоне в Ташкенте практически на старте чемпионата. Тогда в первом матче хозяева забросили три безответные шайбы (3:0), а во втором поединке на три шайбы гостей узбекистанцы смогли ответить лишь двумя (2:3).

Счет в первом матче в Рудном открыли хозяева. На 9-й минуте «Горняк», только что отыгравший в большинстве, продолжил свою атаку при игре в равных составах, и Айдар Галимов вдоль левого борта сделал передачу назад Валерию Садикову, который бросил по воротам почти от синей линии. Голкипер «Хумо» Дмитрий Мальгин отбил шайбу, но ее подхватил справа от ворот Максим Кунишников и перебросил через лежащего вратаря.

А на последней минуте периода, когда «Горняк» в третий раз играл в большинстве, голкипер рудничан Владислав Нурек ошибся, отправляя шайбу перед воротами Вячеславу Шарипову, и перехвативший ее нападающий гостей Вадим Кравченко сравнял счет.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото vk.com/gornyak_official

На седьмой минуте второго периода гости усилиями Антона Рехтина вышли вперед. Восстановил равновесие Алексей Козорез, на 31-й минуте завершивший атаку «Горняка», начатую Дмитрием Селютиным и Александром Нуреком. Однако ровно через минуту «Хумо» реализовал свой первый же численный перевес, когда двухминутный штраф за толчок на борт отправился отбывать Денис Гурьев, а Кравченко, оформив дубль, вновь вывел гостей вперед.

Ровно 22 минуты зрителям пришлось ждать следующий гол, и к радости болельщиков «Горняка» это сделал Айдар Галимов, подкарауливший шайбу, отбитую голкипером гостей после броска Александра Каткова по центру от синей линии.

При счете 3:3 матч продолжился в овертайме, в котором шайб заброшено не было. А серия послематчевых буллитов принесла победу «Горняку», решающий бросок в составе которого на счету Евгения Степанова, - 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

С шайбой нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото vk.com/gornyak_official

В повторном поединке результативность снизилась ровно вдвое, причем шайбы забрасывались на предпоследних минутах каждого из периодов. В первом - нападающий «Хумо» Павел Синявский реализовал численное большинство после удаления Айдара Галимова за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Во втором - еще один форвард гостей Егор Дорофеев после потери шайбы перед воротами Арсланом Ямаловым удвоил преимущество узбекистанского клуба. А в третьем - открывшийся перед воротами гостей нападающий «Горняка» Дмитрий Селютин после передач Данилы Щекина и Оскара Юлбарисова забросил ответную шайбу.

«Горняк» таким образом потерпел поражение со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), но после победы в первом матче набрал 31 очко и поднялся в турнирной таблице на седьмую строчку. «Хумо» же догнал по набранным очкам (39) «Арлан» и делит с ним третье место. А первые два места по-прежнему занимают «Сарыарка» (57 очков; 30 игр) и «Номад» (46; 32).

Следующие матчи «Горняк» проведет 24 и 25 декабря также в Рудном, а его соперником будет «Арлан».