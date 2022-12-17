Два человека погибло в ДТП с загоревшимися машинами в Костанайской области
17 декабря 2022, 14:23 | Происшествия
Несчастный случай произошел сегодня, 17 декабря, около 10.30 на 275-м километре автодороги Костанай-Карабутак, сообщает Polisia.kz. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Газель». Оба автомобиля загорелись.
Водитель легковой автомашины и пассажир погибли на месте, водитель «Газели» доставлен в больницу.
Выехавший на место трагедии начальник отдела полиции Камыстинского района Ерлан Мусин сообщил, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.
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