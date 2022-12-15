В Костанае завершилась первая в сезоне двухматчевая серия регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и клубом из южной столицы «Irbis Almaty».

Кольцо БК «Irbis Almaty» атакует Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

В первой встрече костанайские баскетболисты одержали уверенную победу (93:77), заложив фундамент успеха уже в первой четверти матча.

Начало же повторного поединка, который прошел также на площадке СРК «Костанай», получилось довольно упорным и явного преимущества ни одна из команд добиться не смгла. Самое большее, что удалось сделать хозяевам, так это оторваться к началу второй половины игрового отрезка на пять очков - 11:6, однако за две минуты до окончания четверти счет в четвертый раз стал равным - 15:15, а вторую десятиминутку «Тобол» начал в роли догоняющих с минимальным отставанием - 17:18.

Через две минуты равенство в счете восстановилось - 21:21, но затем алматинский клуб начал постепенно уходить в отрыв и на шестой минуте четверти хозяева уже отставали на восемь очков - 26:34. Минутный тайм-аут, взятый главным тренером костанайского клуба Тимуром Султановым, несколько сбил наступательный порыв гостей, но вскоре они увеличили свой отрыв, доведя его до 13 очков. К большому перерыву «Тоболу» удалось-таки вернуться к прежнему отставанию - 34:42.

В начале третьей четверти точность бросков костанайских баскетболистов резко снизилась, а соперник медленно, но верно уходил в отрыв, который менее чем через шесть минут достиг 16 очков - 40:56. И вновь тайм-аут у хозяев, и вновь постепенное возвращение к тому же восьмиочковому отставанию перед заключительной четвертью - 53:61, причем почти половину набранных за это время «Тоболом» очков принесла реализация штрафных бросков.

С мячом Рустам Валиев / Фото nbf.kz

Несколько раз по ходу четвертой десятиминутки «Тобол» сокращал счет до пяти очков, а за полминуты до конца матча костанайский клуб приблизился к своему сопернику на расстояние трехочкового броска - 72:75. Однако «Irbis Almaty» сумел отстоять свое преимущество и нанести поражение «Тоболу» - 74:78 (17:18, 17:24, 19:19, 21:17).

Лучшими в этой игре в составе «Тобола» были Антон Быков, набравший 19 очков, и покидавший площадку всего на две секунды капитан Шаим Куанов, на счету которого 18 очков. Также результативными действиями отметились Даниил Посашков - 13 очков, Кирилл Горнаев - 12, Аскар Ахметжан - 6, Павел Ильин - 4 и Рустам Валиев - 2.

После двух проведенных с алматинскими баскетболистами матчей «Тобол» остался на первой строчке в турнирной таблице, набрав в 14 играх 23 очка. А уже 23 и 24 декабря «Тобол» вновь встретится с БК «Irbis Almaty», но на этот раз в южной столице.