В Катаре на чемпионате мира по футболу прошел второй полуфинальный матч, в котором встречались действующий чемпион мира сборная Франции и сенсационно дошедшая до этой стадии сборная Марокко.

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес открывает счет уже на пятой минуте встречи / Фото championat.com

Обе команды на групповом этапе чемпионата заняли в своих группах первые места. Сборная Франции в группе «D» разгромила сборную Австралии (4:1), переиграла сборную Дании (2:1) и уступила в третьем туре команде Туниса (0:1), а на стадии плей-офф в 1/8 финала одержала победу над командой Польши (3:1) и в четвертьфинале была сильнее сборной Англии (2:1). Сборная Марокко в группе «F» сыграли вничью с командой Хорватии (0:0) и переиграла сборные Бельгии (2:0) и Канады (2:1), в 1/8 финала в серии пенальти прошла команду Испании (0:0; 3:0 пен.), а в четвертьфинале была сильнее команды Португалии (1:0).

Борьбу за мяч ведут полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе / Фото championat.com

Счет в полуфинальном поединке был открыт уже на 5-й минуте. После прострела от правого края штрафной площади марокканской сборной Антуана Гризманна из района 11-метровой отметки пробил Килиан Мбаппе. Удар французского нападающего заблокировали защитники, но мяч отлетел к левому углу вратарской площадки, откуда французский защитник Тео Эрнандес с лета из неудобного положения пробил мимо вышедшего из ворот голкипера сборной Марокко Яссина Боно. Этот гол стал самым быстрым в полуфиналах чемпионатов мира с 1958 года, когда игрок сборной Бразилии Вава забил гол в ворота команды Франции уже на 2-й минуте встречи. Тогда бразильцы выиграли со счетом 5:2, и Пеле оформил хет-трик. Также этот гол стал первым, пропущенным марокканцами в Катаре после удара игрока соперника - единственный пропущенный до этого мяч забил в свои ворота защитник Наиф Агер.

Мяч после этого удара защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика на последней минуте первого тайма попал в штангу / Фото championat.com

До перерыва счет мог измениться еще дважды, но оба раза на помощь голкиперам приходила штанга. На 17-й минуте французский нападающий Оливье Жиру пробил в штангу из пределов штрафной площади, а на 45-й минуте тот же Жиру головой выбил мяч от своих ворот, но прямо на защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, который ударом в падении через себя также отметился попаданием в штангу.

Во втором тайме игроки сборной Марокко много владели мячом, но на 79-й минуте пропустили второй гол после одной из многочисленных контратак французов. Получивший в штрафной площади соперника мяч Мбаппе переиграл двух защитников и сделал передачу налево низом только что вышедшему на замену Рандалю Коло Муани, который первым же касанием переправил мяч с близкого расстояния в ворота.

Удержав победный счет - 2:0, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира, став шестой командой в истории, сделав это второй раз подряд. При этом французы вышли в финал четвертый раз в последних семи чемпионатах. Еще одного достижения добился в полуфинале и голкипер сборной Франции Уго Льорис, для которого этот поединок стал 19-м матчем в рамках чемпионатов мира. Ставший в 2018 году чемпионом мира 35-летний французский голкипер повторил рекорд немца Мануэля Нойера.

Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины состоится 18 декабря и начнется в 21:00. В 2018 году на чемпионате мира в России эти сборные встретились в 1/8 финала, и победу со счетом 4:3 в упорной борьбе тогда одержали французы.

А днем ранее сборные Хорватии и Марокко проведут матч за третье место. Начало этой встречи также в 21:00.