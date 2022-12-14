В Костанае, на площадке спортивно-развлекательного комплекса с одноименным названием, прошла первая игра двухматчевого противостояния регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и клубом из южной столицы «Irbis Almaty».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов как обычно провел на площадке больше всех игрового времени - свыше 37 минут / Фото nbf.kz

Матч этих соперников был не только первым в сезоне, но и первым в истории, так как БК «Irbis Almaty» является дебютантом Национальной лиги. В прошлом сезоне этот клуб, выступая под названием «SC Qazaqstan», стал победителем чемпионата Казахстана среди команд Вышей лиги и завоевал право на переход в элитный дивизион. За клуб в этом сезоне, наряду с опытными казахстанскими игроками, выступают россияне Глеб Толкачев, игравший в прошлом сезоне за «Актобе», и Егор Захаров, имеющий опыт выступления в Единой молодежной лиге ВТБ, американцы Аарон Феликс, экс-игрок «Сан-Диего Шаркс», и Джэйден Сэйлз, пять сезонов выступавший в американской студенческой лиге, а также серб Семин Бурко, игравший в чемпионатах Сербии, Испании и Венгрии. Главным тренером «Irbis Almaty» стал известный казахстанский специалист Евгений Исаков, несколько сезонов тренировавший актауский «Каспий» и входивший в состав тренерского штаба «Астаны».

Перед этой очной серией костанайский клуб возглавлял турнирную таблицу регулярного чемпионата, а алматинцы занимали третью строчку, отставая от «Тобола» на две победы.

В стартовом составе «Тобола» на площадку вместе с Павлом Ильиным, Даниилом Посашковым и Аскаром Ахметжаном вышли вернувшиеся в строй капитан команды Шаим Куанов и лучший бомбардир Антон Быков, не сумевшие из-за болезни помочь своему клубу в выездных матчах с «Барсами Атырау».

Проходу Павла Ильина пытается помешать Исмаил Бимендин / Фото nbf.kz

Начало встречи лучше получилось у гостей, которые за полторы минуты провели три результативные атаки и набрали восемь очков, после чего наставник «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять тайм-аут. Еще до середины первой четверти баскетболисты костанайского клуба ликвидировали отставание - 9:8, и тайм-аут, чтобы сбить атакующий порыв хозяев, взяли уже алматинцы. Выйдя в очередной раз вперед за две минуты до окончания первой четверти, «Тобол» до перерыва больше не уступал лидерства и завершил игровой отрезок в свою пользу вместе с сиреной точным трехочковым броском Ильина - 29:22.

Заработав на первых секундах второй четверти усилиями Быкова два штрафных броска и реализовав их, «Тобол» ровно три минуты не мог больше поразить кольцо гостей, которые, впрочем, не могли результативно завершить свои атаки еще больше времени. Хозяева первыми прервали это «затишье» и ближе к экватору четверти лидировали уже с преимуществом в 14 очков - 37:23. Тренерский штаб алматинского клуба вновь был вынужден прибегнуть к тайм-ауту. За минуту до большого перерыва разница в счете вернулась на отметку в десять очков - 46:36, а счет до конца четверти больше не изменился.

На площадке тяжелые форварды - Джейден Сайлз и Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

В третьей десятиминутке обе команды заиграли чуть результативнее, но больше в этом преуспели хозяева площадки, которые сумели довести свой отрыв до 17 очков - 71:54. Поразив кольцо в начале заключительной четверти, алматинцы не могли набрать очков следующие почти четыре минуты и бросились исправлять ситуацию, когда разница в счете достигла 27 очков - 83:56. До конца четверти гостям удалось всего на одно очко перебросать костанайцев, которые уверенно довели матч до победы - 93:77 (29:22, 17:14, 25:18, 22:23).

Самым результативным в составе «Тобола» стал Даниил Посашков, набравший 21 очко. Второй показатель у Кирилла Горнаева - 19 очков. Антон Быков и Павел Ильин набрали по 14 очков, Шаим Куанов - 13, Рустам Валиев - 5 очков, Темирлан Капаков - 4 и Аскар Ахметжан - 3.

Сегодня команды проведут вторую игру первого очного противостояния сезона.