Одержав после шестиматчевой неудачной серии победу в Павлодаре, рудненский «Горняк» отправился в Усть-Каменогорск, где в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy сыграл две встречи с «Торпедо» на льду Дворца спорта имени Бориса Александрова.

С шайбой нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото vk.com/hctorpedoofficial

Команды, встречавшиеся впервые в этом сезоне, очень активно начали первый поединок и много атаковали. Счет открыл ровно через восемь минут после старта защитник «Горняка» Александр Катков, который после передач Валерия Садикова и Максима Кунишникова точно бросил слева в ближний угол ворот из-под защитника. На 15-й минут Данил Щекин вошел слева в зону защиты «Торпедо» и своевременно сделал перевод шайбы на правый край, откуда точный бросок нанес Арслан Ямалов.

Во втором периоде «Горняк» продолжил игру первым номером, и на 33-й минуте Кунишников, пройдя за воротами отдал пас Ямалову, который броском слева с близкого расстояния оформил дубль. А за полторы минуты до второго перерыва во время очередной атаки рудничан Роман Коваленко от правого борта сделал передачу в центр Дмитрию Селютину, тот нанес бросок по воротам, а стоявший перед ними Артур Шетле добил отскочившую от голкипера «Торпедо» Андрея Янкова шайбу.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На 42-й минуте «Горняк», игравший в меньшинстве после удаления Айдара Галимова за задержку клюшкой, был наказан хозяевами, у которых отличился Дмитрий Быков. Рудничане также забросили, играя в большинстве, и точку в матче на 54-й минуте при поддержке Вячеслава Шарипова и Ямалова поставил Денис Гурьев, забросивший пятую шайбу в ворота «Торпедо», ставшую для него пятой в чемпионате, - 1:5 (0:2, 0:2, 1:1).

Начало повторного матча прошло в равной борьбе, но все же гости атаковали больше, и один из 17 нанесенных ими по воротам бросков стал результативным. На 12-й минуте капитан «Горняка» Александр Куршук, которому ассистировали Евгений Степанов и Данила Платонов, добил шайбу в ворота.

Второй игровой отрезок рудничане начали очень активно, заставив соперника дважды нарушить правила, и при игре в формате «пять на три» Александр Нурек после передач Гурьева и Шарипова забросил свою первую шайбу в сезоне. Через четыре минуты отличился Платонов, поддержавший атаку, начатую Степановым и Оскаром Юлбарисовым.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото vk.com/hctorpedoofficial

На 33-й минуте Алексей Козорез при игре в меньшинстве убежал к воротам хозяев после передач Нурека и Щекина и точно бросил в левый верхний угол. А через четыре минуты «Горняк» усилиями Александра Каткова реализовал численное большинство. После пятой пропущенной шайбы наставник «Торпедо» Евгений Фадеев поменял голкипера, место в воротах занял 18-летний Никита Эрштейн, который за десять секунд до второго перерыва после выхода к его воротам Платонова бросил в направление шайбы клюшку. После этого эпизода у ворот хозяев началась драка, в результате которой по два игрока каждой команды были удалены. В составе «Горняка» на две минуты был удален Юлбарисов, а на четыре - Платонов, получивший, как и зачинщик драки защитник устькаменогорцев Руслан Габазов и 20-минутный дисциплинарный штраф до конца игры. Также в ворота «Торпедо» был назначен буллит, но его не смог реализовать Степанов.

Пропустив при игре в формате «четыре на четыре» в начале третьего периода первую ответную шайбу от Александра Архипова, «Горняк» ответил тремя. На 47-й минуте Арслан Ямалов при игре в равных составах перехватил шайбу в зоне защиты соперника у левого борта, сместился в центр и точно бросил мимо трех защитников и голкипера. Через две минуты, когда в составе «Горняка» отбывал наказание за игру высоко поднятой клюшкой защитник Даниил Солтан, Валерий Садиков и Айдар Галимов начали контратаку, которую завершил точным броском справа в ближний угол Катков, оформивший дубль. А в начале 57-й минуты Максим Кунишников после паса из-за ворот соперника Ивана Ширяева реализовал численное большинство.

В игре голкипер «Горняка» Владислав Нурек / Фото vk.com/hctorpedoofficial

Через полминуты хозяева организовали выход к воротам рудничан, и нападающий «Торпедо» Степан Рифель лишь с третьей попытки смог переиграть проводившего третий матч за «Горняк» Владислава Нурека. А точку в матче поставил открывшийся перед воротами устькаменогорского клуба и получивший передачу слева от Кунишникова Иван Ширяев - 2:9 (0:1, 0:4, 2:4). В этот момент команды играли в формате «четыре на четыре», в составе «Горняка» отбывал наказание за удар коленом Катков.

Главный тренер «Горняка» Сергей Невструев сказал после матчей:

- Команда хорошо сыграла во всех линиях и при игре в разных форматах. Практически не было ошибок в обороне, много бросков блокировали. Сложным был первый период второго матча, а затем стали играть более уверенней, хороший гол забили в меньшинстве.

Набрав после 30 игр 29 очков, «Горняк» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, которую по-прежнему возглавляют «Сарыарка», набравшая после 28 проведенных игр 55 очков, «Номад» (30 игр, 42 очка) и «Бейбарыс» (26 игр, 35 очков). Выездная серия рудничан на этом закончилась, а 15 и 16 декабря они примут гостей из Узбекистана - ташкентский клуб «Хумо», располагающийся с 34 очками в турнирной таблице сразу за тройкой лидеров, но проведя гораздо меньше их матчей - 24. До конца года «Горняк» ожидает еще одно противостояние - 24 и 25 декабря на своем льду он сыграет с «Арланом».