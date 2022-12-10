Сообщение о том, что на большом мосту за перилами стоит женщина и собирается покончить с собой, на пульт «102» прислали сегодня, 10 декабря, в 14.10. Это сделал водитель, который в это время проезжал мимо.

- Скорее приезжайте, я попробую ее спасти, - сообщил мужчина.

На место пришествия прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жалгаса ШОНОВА и капитана полиции Дулата АРМАНОВА.

- К нашему приезду мужчине удалось схватить ее за руку и практически перетянуть через перила на мост, - рассказал Жалгас Шонов.

Полицейские помогли вытащить женщину и посадить ее в полицейскую машину.

- Спасенная была в неадекватном состоянии, не могла даже назвать имя и фамилию. Нам пришлось срочно доставить ее в отделение полиции, - продолжает Дулат Арманов.

В суматохе водитель, который первым оказался на месте происшествия, уехал, убедившись, что полицейские оказали женщине первую помощь.

- Мы просим откликнуться смелого костанайца, - просят в полиции, - для того, чтобы отметить смелый поступок и помощь в этой сложной ситуации.