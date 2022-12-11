В кинотеатрах Казахстана вышел фильм, который может понравиться как поклонникам арт-хауса, так и зрителям, уставшим от развлекательного кино. Фильм «Қаш» молодого режиссера Айсултана Сеитова, известного, как создатель клипа «Медина» для музыканта Jah Khalib, впервые в игровом кино рассказывает об истории голода 30-х годов, ашаршылық - очень тяжелой теме, которая отзывается практически в каждой казахстанской семье травмой, передающейся из поколения в поколение.

Постер фильма

Прямой перевод названия фильма «Қаш» - «Беги» режиссеру не нравится, о чем он рассказал в интервью подкасту «DopeSoz». Перевод не раскрывает сути фильма. «Қаш» - кошмар, безумие и грань, которую может перейти герой фильма, лишившись своей человечности, превратившись в зверя. Фильм можно поставить на одну полку с такими картинами как «Прочь» (2017 год) Джордана Пила и «Солнцестояние» (2019) Ари Астера. «Қаш» сталкивает зрителя с хтоническими образами, действует на восприятие зрителя через символы, пугая, но не на уровне страха неизвестного, как это происходит в фильмах ужасов, а на уровне понятного страха самого себя. Не зря слоган фильма - «Сенің жауың кім?» (Кто твой враг?).

Центральный герой фильма - Исатай



Фильм будет нелегко смотреть, однако и тема, и язык, которым говорит автор, идеально подходят друг другу, поэтому возникает настоящее кино, которое нельзя пропускать. Медленные движения камеры, формат 4 на 3 (как в старом кино), темные оттенки и выстроенные мизансцены вкупе с саундтреком создают гнетущую обстановку, в которой живет персонаж фильма и проходит путь героя. Работа сценариста Аблая Нурманбетова обращает на себя внимание четкостью прописанных персонажей, даже тех, чье появление в кадре занимает несколько минут. В истории нет лишних сцен и каждое ружье выстреливает в нужный момент, создавая для зрителя приятное чувство узнавания и при этом удивляя сюжетными решениями.

Разрушенный шанырак как символ распада

Центральный персонаж – могильщик Исатай (актер Еркебулан Дайыров) каждый день отвозит трупы людей в общую могилу на последней в ауле лошади. Администрация аула решает послать письмо с просьбой о помощи и отправляет Исатая в сопровождении солдата, у которого в руках только одно сломанное ружье и коробок спичек, в опасный путь, где их ждут звери и разбойники. Отправится в путь Исатаю мешает его тайна, спрятанная в сундуке его одинокой юрты, но ехать придется, и эта дорога заставит героя и измениться, и усомниться в себе.

Главый герой фильма - Исатай - хранит тайну в сундуке

Помимо плотного сюжета, который держит внимание зрителя на протяжении всего фильма, на сохранение ритма и интриги работает и визуальная составляющая. Маленькие люди, бредущие по огромной степи, создают образ потерянности и беспомощности перед страшной стихией. Обезумевшая от голода и потери женщина отсылает к образу похищающей детей жалмауыз кемпір (Баба-Яга), одноглазый старик с ножом символизирует голод, а разрушенный и горящий шанырақ (основа юрты) символизирует гибель семьи и будущего. Каждый кадр фильма можно рассматривать отдельно, и на большом экране впечатления только усиливаются.

В фильме много отсылок к жутким сказкам

Ближе к финалу сны Исатая и реальность перемешиваются, стирается грань между тем, что происходит с героем во внешнем мире, с тем, что происходит в его голове. Фильм, как сон, создает разнообразные символы, которые трактуются по-разному аудиторией – кто-то видит в истории аналогии с современностью, кто-то интерпретирует героев, как символы прошлого и будущего, кто-то понимает фильм, как историю о столкновении старого и нового миров. Такое разнообразие интерпретаций радует авторов, они не переубеждают никого и не объясняют символы, позволяя фильму жить самостоятельно.

Центральный конфликт фильма - человек против стихии

Сразу после премьерного показа в Казахстане фильм «Қаш» отправится на фестивали, что редко происходит в местном кинематографе, где авторское кино сначала оценивается за рубежом. У казахстанских зрителей появилась возможность первыми познакомиться с дебютом Айсултана Сеитова в большом кино, в котором идеально сочетаются история, визуальный ряд и тема.

На вопрос, стоит ли идти на этот фильм, мой ответ – стоит, потому что воспринимается он, как групповая терапия, которая помогает проработать глубинную травму и дает возможность двигаться дальше. Фильм тяжёлый, но демократичный к зрителю (есть субтитры). И самое главное - при горько-сладком финале дарит надежду.