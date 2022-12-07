В Финляндии, в городе Сейняйоки, прошли соревнования по конькобежному спорту в программе 2-го этапа молодежного Кубка мира, в котором принимают участие спортсмены двух возрастных групп: юниоры и спортсмены переходного возраста, или так называемые нео-сеньоры (Neo-Senior).

Призер этапа Кубка мира среди юниоров на дистанции 1000 м Никита Важенин (справа) на пьедестале с конькобежцами из Нидерландов Дженнингом де Бу и Тимом Принсом

В составе юниорской сборной Казахстана, старшим тренером которой является старший тренер ДЮСШ № 3, мастер спорта международного класса Александр Жигин, в этапах Кубка мира выступают и конькобежцы из Костанайской области. Это воспитанники ЦПОР Роман Биназаров и Никита Важенин из Рудного, тренирующиеся под руководством Александра Жукова, Андрей Семенов, тренирующийся под руководством тренера-преподавателя Костанайской ДЮСШ № 3 Анны Цыгановой, а также еще один рудничанин Вадим Якубовский, завоевавший накануне этапов молодежного Кубка мира серебряную медаль на Кубке Казахстана на дистанции 1500 м.

Серебряный призер первого этапа Кубка мира среди юниоров на дистанции 1000 м Никита Важенин на втором этапе на этой же дистанции завоевал бронзовую медаль, преодолев ее за 1 мин. 14,29 сек. Первые два места здесь заняли представители Нидерландов Тим Принс (1.13,03) и Дженнинг де Бу (1.14,16).

Старший тренер юниорской сборной Казахстана Александр Жигин и Никита Важенин

В десятку сильнейших на дистанции 1000 м пробились Роман Биназаров, занявший седьмое место - 1.15,12 и Андрей Семенов, показавший девятый результат среди 50-ти участников - 1.15,80.

На дистанции вдвое короче Важенин занял шестое место, преодолев 500 м за 37,73 сек. Биназаров замкнул десятку сильнейших на дистанции 1500 м с результатом 1.8,14. Кроме этого, в командной гонке преследования казахстанская команда в составе Якубовского, Биназарова и Семенова заняла пятое место после сборных Норвегии, Польши, Германии и Китая.

В общем зачете молодежного Кубка мира после двух этапов Никита Важенин занимает вторую строчку рейтинга среди юниоров на дистанции 1000 м, набрав 102 очка, у Романа Биназарова пятое место (70 очков), а у Андрея Семенова - седьмое (62 очка). В общем зачете на дистанции 500 м Важенин занимает пятое место - 78 очков, а Биназаров делит шестую строчку рейтинга на дистанции 1500 м с Хидде Вестра из Нидерландов - по 67 очков.

Третий этап молодежного Кубка мира пройдет 4 и 5 февраля в Инцеле (Германия). Там же с 10 по 12 февраля состоится и чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров.

Фото предоставлены Александром Жигиным