Новости

В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае?

5 декабря 2022, 10:22 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети на эту неделю сообщила служба IKomek в своем Instagram. С 5 по 9 декабря в связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях отключение электроэнергии планируется в четырех районах города.

КТП-17 (работы на ВЛ-10/0,4 кВ)

с 5 декабря по 9 декабря с 10.00 до 18.00

  • ул. Дощанова 117А кафе «Тандыр»,
  • СТО Автолюкс,
  • магазин «Сто дверей».

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134-180, 35/2 -35/14, 35/1 -35/9, 83-125,125А, 99/1-99/11, 99/2-99/10, 176/1-176/10,
  • ул. Бородина 25-59, 24-36,
  • ул.Шаяхметова 24-62, 35/2 -35/14, 35/1 -35/9, 23-39,
  • ул. Журавлева 98-138,
  • ул. Летунова 11-27, 26-36,
  • ул. Железнодорожная 20-28.

РП-9 (работы на подстанции)

08 декабря с 10:00 до 17:00

  • Проф.лицей № 17: Учебный корпус, Столовая,
  •  магазины «Партнер»,
  • «Магнит»,
  • Госэкспертиза,
  •  ИП Старостин,
  • Торговый дом «Марс»,
  • «Сказ»,
  •  СТО ул Шипина 56,
  • ТОО Опти арт,
  •  СТО ИП Беляшов.

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 182-228,
  • ул. Касымканова 144-154, 157-201,
  • пр.Нурсултана Назарбаева 67В-71,
  •  ул. Пролетарская 74-84,
  • ул. Рабочая 61А-65, 66-72,
  • ул.Шевченко 68-56, 53-61


ТП-306 (работы на подстанции)

9 декабря с 10:00 до 18:00

  • Школа №28,
  • ТОО «ВМС-ПКФ»,
  • ул. Победы 72 Городской суд,
  • Парк Победы,
  • ул. Победы 70Б «Нурбанк»,
  • ул. Шаяхметова 117 «Костанайводхоз»,
  •  ул. Победы 70Б кафе «Женис»,
  • ул. Бородина 165 Торговый дом «Алтын килем»,
  • ул. Бородина 155 магазин «Апорт»,
  •  склады ул. Шаяхметова 146.

Частный сектор:

  • ул.Амангельды 154-164, 164А,164Б, 173-181,
  • ул. Бородина 151-161, 117, 117А-141,
  • ул. Победы 76, 161-171, 167/1-167/11, 169/4-169/14,
  • ул. Шаяхметова 119-143, 144


РП-19 (работы на подстанции)

с 7 декабря по 8 декабря с 10:00 до 19:00

  • район Нефтебазы, 
  • Пограничная служба,
  • ул. Урицкого 21 парикмахерская «Стиль»,
  •  ул. Победы 104, 104А
  • магазин «Медея»,
  • «Милка»,
  • «Ереке»,
  • ул. Урицкого 21 «Пивбуль»,
  • ул. Урицкого 73 «Строймир».

Спальный сектор:

  • ул. Победы 104,
  • ул. Урицкого 21, 23, 73,
  • ул. Шевченко 176.