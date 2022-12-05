В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае?
5 декабря 2022, 10:22 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на эту неделю сообщила служба IKomek в своем Instagram. С 5 по 9 декабря в связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях отключение электроэнергии планируется в четырех районах города.
КТП-17 (работы на ВЛ-10/0,4 кВ)
с 5 декабря по 9 декабря с 10.00 до 18.00
- ул. Дощанова 117А кафе «Тандыр»,
- СТО Автолюкс,
- магазин «Сто дверей».
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134-180, 35/2 -35/14, 35/1 -35/9, 83-125,125А, 99/1-99/11, 99/2-99/10, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 25-59, 24-36,
- ул.Шаяхметова 24-62, 35/2 -35/14, 35/1 -35/9, 23-39,
- ул. Журавлева 98-138,
- ул. Летунова 11-27, 26-36,
- ул. Железнодорожная 20-28.
РП-9 (работы на подстанции)
08 декабря с 10:00 до 17:00
- Проф.лицей № 17: Учебный корпус, Столовая,
- магазины «Партнер»,
- «Магнит»,
- Госэкспертиза,
- ИП Старостин,
- Торговый дом «Марс»,
- «Сказ»,
- СТО ул Шипина 56,
- ТОО Опти арт,
- СТО ИП Беляшов.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 182-228,
- ул. Касымканова 144-154, 157-201,
- пр.Нурсултана Назарбаева 67В-71,
- ул. Пролетарская 74-84,
- ул. Рабочая 61А-65, 66-72,
- ул.Шевченко 68-56, 53-61
ТП-306 (работы на подстанции)
9 декабря с 10:00 до 18:00
- Школа №28,
- ТОО «ВМС-ПКФ»,
- ул. Победы 72 Городской суд,
- Парк Победы,
- ул. Победы 70Б «Нурбанк»,
- ул. Шаяхметова 117 «Костанайводхоз»,
- ул. Победы 70Б кафе «Женис»,
- ул. Бородина 165 Торговый дом «Алтын килем»,
- ул. Бородина 155 магазин «Апорт»,
- склады ул. Шаяхметова 146.
Частный сектор:
- ул.Амангельды 154-164, 164А,164Б, 173-181,
- ул. Бородина 151-161, 117, 117А-141,
- ул. Победы 76, 161-171, 167/1-167/11, 169/4-169/14,
- ул. Шаяхметова 119-143, 144
РП-19 (работы на подстанции)
с 7 декабря по 8 декабря с 10:00 до 19:00
- район Нефтебазы,
- Пограничная служба,
- ул. Урицкого 21 парикмахерская «Стиль»,
- ул. Победы 104, 104А
- магазин «Медея»,
- «Милка»,
- «Ереке»,
- ул. Урицкого 21 «Пивбуль»,
- ул. Урицкого 73 «Строймир».
Спальный сектор:
- ул. Победы 104,
- ул. Урицкого 21, 23, 73,
- ул. Шевченко 176.
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