План работ Костанайской горэлектросети на эту неделю сообщила служба IKomek в своем Instagram. С 5 по 9 декабря в связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях отключение электроэнергии планируется в четырех районах города.

КТП-17 (работы на ВЛ-10/0,4 кВ)



с 5 декабря по 9 декабря с 10.00 до 18.00

ул. Дощанова 117А кафе «Тандыр»,



СТО Автолюкс,



магазин «Сто дверей».

Частный сектор:

ул. Дощанова 134-180, 35/2 -35/14, 35/1 -35/9, 83-125,125А, 99/1-99/11, 99/2-99/10, 176/1-176/10,

ул. Бородина 25-59, 24-36,



ул.Шаяхметова 24-62, 35/2 -35/14, 35/1 -35/9, 23-39,

ул. Журавлева 98-138,

ул. Летунова 11-27, 26-36,



ул. Железнодорожная 20-28.

РП-9 (работы на подстанции)

08 декабря с 10:00 до 17:00

Проф.лицей № 17: Учебный корпус, Столовая,

магазины «Партнер»,



«Магнит»,



Госэкспертиза,

ИП Старостин,



Торговый дом «Марс»,



«Сказ»,

СТО ул Шипина 56,



ТОО Опти арт,

СТО ИП Беляшов.

Частный сектор:

ул. Алтынсарина 182-228,



ул. Касымканова 144-154, 157-201,



пр.Нурсултана Назарбаева 67В-71,

ул. Пролетарская 74-84,



ул. Рабочая 61А-65, 66-72,

ул.Шевченко 68-56, 53-61



ТП-306 (работы на подстанции)

9 декабря с 10:00 до 18:00

Школа №28,



ТОО «ВМС-ПКФ»,



ул. Победы 72 Городской суд,



Парк Победы,



ул. Победы 70Б «Нурбанк»,



ул. Шаяхметова 117 «Костанайводхоз»,

ул. Победы 70Б кафе «Женис»,



ул. Бородина 165 Торговый дом «Алтын килем»,



ул. Бородина 155 магазин «Апорт»,

склады ул. Шаяхметова 146.

Частный сектор:

ул.Амангельды 154-164, 164А,164Б, 173-181,



ул. Бородина 151-161, 117, 117А-141,



ул. Победы 76, 161-171, 167/1-167/11, 169/4-169/14,



ул. Шаяхметова 119-143, 144



РП-19 (работы на подстанции)

с 7 декабря по 8 декабря с 10:00 до 19:00

район Нефтебазы,

Пограничная служба,



ул. Урицкого 21 парикмахерская «Стиль»,

ул. Победы 104, 104А



магазин «Медея»,



«Милка»,



«Ереке»,



ул. Урицкого 21 «Пивбуль»,



ул. Урицкого 73 «Строймир».

Спальный сектор: