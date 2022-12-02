В Атырау прошла третья двухматчевая серия в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Барсы Атырау» и «Тобол».

С мячом Даниил Посашков, сыгравший в Атырау в двух матчах без замен / Фото nbf.kz

Поделив очки в первых двух противостояниях и в Атарау, и в Костанае, команды накануне на площадке спортивного комплекса «Jusan Arena» провели пятый очный поединок, в котором хозяева одержали уверенную победу с трехзначным счетом (102:80).

Как и днем ранее, «Тобол» проводил встречу без своего капитана Шаима Куанова и лучшего бомбардира Антона Быкова, которые не могли помочь в Атырау своей команде из-за болезни. Кроме этого, травмы получили Рустам Валиев и Адильбек Битенов. Таким образом в распоряжении наставника костанайского клуба Тимура Султанова оставалось практически шесть игроков.

«Барсы Атырау» повели в счете с начала поединка, но создать весомый задел не сумели, а к экватору четверти и вовсе оказались в роли догоняющих - 8:10. Но во второй половине первой десятиминутки игра у «Тобола» несколько разладилась, в итоге «Барсы Атырау» вышли вперед, а ко второй четверти им удалось оторваться на десять очков - 23:13.

До большого перерыва атырауский клуб постепенно наращивал свое преимущество. По ходу четверти, как и в первом игровом отрезке, Тимур Султанов вынужден был брать тайм-аут, чтобы немного сбить игру соперников. И все же на перерыв команды ушли при счете 44:27 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Тобола» Ануар Симбаев против американского центрового «Барсов Атырау» Дэвина Гилмора / Фото nbf.kz

В третьей четверти костанайские баскетболисты вышли настроенными на игру и сумели отыграть то, что потеряли во втором игровом отрезке, уступая перед заключительным игровым отрезком десять очков - 56:46. А в начале заключительной десятиминутки «Тобол» дважды сокращал отставание до семи очков. Однако после счета 61:54 «короткая скамейка» гостей дала о себе знать, и инициативой плотно завладели игроки атырауского клуба. Не смог повлиять на ход игры и очередной тайм-аут «Тобола», у которого к тому же, заработав пять фолов, площадку вынужден был покинуть Аскар Ахметжан. А «Барсы Атырау» в сложившейся ситуации не позволили «Тоболу» взять реванш в третьем противостоянии, одержав вторую победу подряд - 79:59 (23:13, 21:14, 12:19, 23:13).

В составе «Тобола», как и в матче накануне, все 40 минут провел на площадке Даниил Посашков, набравший и наибольшее количество очков - 17. На счету сразу двух игроков костанайского клуба дабл-дабл - Павел Ильин, набрав 15 очков, сделал и 10 подборов, а у Кирилла Горнаева 14 набранных очков и 12 подборов. Аскар Ахметжан принес в копилку команды 4 очка, Ануар Симбаев, Темирлан Капаков и Адильбек Битенов - по 3.

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершает Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

Дважды проиграв в Атырау, «Тобол» все же остался на первой строчке турнирной таблицы. Следующие игры проведет 13 и 14 декабря в Костанае, соперником будет клуб из южной столицы «IRBIS Almaty». Эти встречи станут не только первыми в сезоне между этими командами, но и первыми в истории, так как алматинский клуб является дебютантом Национальной лиги, став в прошлом сезоне победителем Высшей лиги, выступая под названием «SC Qazaqstan».

Через десять дней «Тобол» отправится с ответным визитом в Алматы, где 23 и 24 декабря на площадке универсального спорткомплеккса «Достык» состоится второй противостояние с БК «IRBIS Almaty».

А 28 и 29 декабря костанайский клуб проведет в столице республики вторую двухматчевую серию с «Астаной».