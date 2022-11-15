Ровно через 10 дней после первого очного двухматчевого противостояния в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги «Горняк» и «Номад» вновь встретились, но на этот раз в столице республики.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

И вновь команды разделяли перед этими играми две строчки в турнирной таблице: столичный клуб на пятом месте, рудничане на седьмом. Но если перед играми в Рудном «Номад» набрал на два очка больше, то перед второй двухматчевой серией команды «Горняк» отставал уже на пять очков. В течение этих десяти дней клуб из Астаны сумел дважды обыграть аутсайдера национального первенства, еще один столичный клуб «Снежные барсы», а вот хоккеисты из Рудного в домашних матчах с располагавшимся в нижней части турнирной таблицы клубом «Алматы», с которым они в первых матчах сезона поделили очки в гостях, смогли набрать всего лишь одно очко.

В первом домашнем матче с алматинцами рудничане всю игру были в роли догоняющих, дважды сравнивая счет. Первый раз это сделал в начале второго периода Денис Гурьев после передач Евгения Степанова и Никиты Харькина - 1:1. А затем в этой же двадцатиминутке после двух пропущенных шайб Харькин с передачи Артура Шетле и Дмитрий Селютин, которому ассистировали Данил Щекин и Максим Кунишников, сделали счет 3:3. Но в заключительном игровом отрезке гости забросили еще одну шайбу, на что «Горняк» уже не сумел ответить - 3:4 (0:1, 3:2, 0:1).

Максим Кунишников завершает атаку «Горняка» на ворота «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

В повторной встрече «Горняк» повел после первого периода - 2:0. Первым отличился Валерий Садиков при поддержке Селютина и Кунишникова, а затем уже Селютин и Садиков ассистировали Кунишникову. Во втором периоде алматинцы сравняли счет, забросив вторую шайбу, когда на скамейке штрафников находился защитник «Горняка» Александр Катков.

После двух минут игры в третьем периоде Степанов, которому ассистировали Александр Куршук и Харькин, вновь вывел рудничан вперед, однако через полторы минуты счет опять стал равным. На 47-й минуте Шетле после передачи Алексея Козореза в третий раз в матче перевел гостей в роль догоняющих. Но довести матч до победы «Горняк» не сумел, пропустив за 43 секунды до окончания основного времени. А оформивший при этом хет-трик нападающий «Алматы» Никита Баженов в овертайме забросил и свою четвертую шайбу - 4:5 ОТ (0:2, 2:0, 2:2, 0:1).

Матчи с «Номадом» прошли на льду спорткомплекса «Барыс Арена». В первом поединке счет был открыт на 13-й минуте, и сделал это «Горняк», игравший в меньшинстве после удаления Константина Пальмтага за толчок соперника клюшкой. Нападающий Оскар Юлбарисов сумел перехватить передачу соперника перед своими воротами и убежать по левому краю в зону защиты астанинского клуба. Там он сделал от борта пас на противоположный край Валерию Садикову, который в касание отдал передачу к воротам, где уже находился Евгений Степанов, легко переигравший голкипера «Номада» Андрея Шутова, забросив свою восьмую шайбу в этом чемпионате. Однако до конца периода Алихан Омирбеков восстановил равновесие в счете, на 17-й минуте со второй попытки послав в ворота отбитую после его же броска голкипером «Горняка» Никитой Акулининым шайбу. Интересно, что и по нанесенным броскам по воротам соперника в первом периоде также было равенство - по 13.

Во втором же периоде хозяева чуть ли не вдвое перебросали своих соперников, 15 раз атаковав воротам рудничан, и на 37-й минуте при игре в формате «четыре на четыре» нападающий «Номада» Максим Мухаметов броском слева с острого угла вывел свою команду вперед. Столичный клуб находился в роли лидера почти десять минут. А на 46-й минуте гости провели красивую атаку, которую начал из глубины своей зоны защиты Садиков, сделавший почти из угла площадки передачу в центр к синей линии зоны соперника Ивану Ширяеву, параллельно с котором справа рванул вперед и Максим Кунишников. Нападающие «Горняка», выражаясь футбольной терминологией, трижды сыграли в «стеночку», пройдя таким образом сквозь оборону, после чего Кунишников броском справа с близкого расстояния сравнял счет.

А еще через две минуты выигравший борьбу за шайбу за своими воротами защитник «Горняка» Даниил Солтан отдал ее Пальмтагу, а тот сделал диагональную передачу к левому борту Алексею Козорезу, который сместился в центр, вошел в зону соперника и почти от синей линии нанес точный бросок. Заброшенная шайба стала, как оказалось, последней и победной для гостей - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2).

Второй поединок начался для хозяев обескураживающе. Ширяев, получив шайбу в своей зоне от Кунишникова, прошел с ней почти через всю площадку вдоль левого борта и выкатился один на один с голкипером «Номада», но Андрей Шутов отразил бросок в упор. Однако подключившийся к этой атаке защитник «Горняка» Роман Коваленко добил шайбу в ворота. В этот момент еще не завершилась первая минута встречи. Но не прошло и двух минут, как нападающий «Номада» Никита Колобов реализовал численный перевес, когда в составе «Горняка» за удар соперника клюшкой отбывал наказание Артур Шетле.

Шайба в ловушке у голкипера «Горняка» Никиты Акулинина / Фото pro.ligasy.kz

А вот следующей заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать более 20 минут игрового времени. На 24-й минуте отличился нападающий «Номада» Максим Мухаметов. Он же поставил и точку в матче, оформив на 56-й минуте дубль. А между этими голами были еще два взятия ворот. И, к сожалению, вновь шайбы из них пришлось вынимать голкиперу «Горняка» Никите Акулинину после бросков на 38-й минуте Омирбекова и на 43-й минуте Олега Бойко, реализовавшего численный перевес столичного клуба после удаления в составе рудничан в конце второго периода на пять минут за атаку сзади Вячеслава Шарипова.

Таким образом, как и в первом противостоянии, после победы в первом матче «Горняк» в повторном поединке не смог ничего противопоставить столичному клубу, одержавшему победу со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

Главный тренер "Горняка" Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что оба матча получились довольно насыщенными:

- Первый матч игроки провели дисциплинированно, дождались своих моментов и реализовали их. Во втором матче хорошим получился старт, а затем были ненужные удаления и досадные ошибки, которые повлияли на ход игры.

Поделив очки уже в шестом противостоянии, «Горняк» после 22 проведенных матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. А тройку лидеров чемпионата составляют «Сарыарка» - 43 очков (22 игры), «Бейбарыс» - 31 (20) и «Номад» - 27 (22).

Следующие матчи рудненский клуб проведет на своем льду 24 и 25 ноября с «Актобе», который уступает «Горняку» два очка, проведя при этом на две игры меньше. А 29 и 30 ноября рудничан ждет нелегкий выезд в Караганду на матчи с лидером чемпионата.