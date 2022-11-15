C 12 по 13 ноября в новом филиале Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY, в бывшем Затобольске, а ныне городе Тобыл прошли соревнования по спортивной борьбе с болевыми и удушающими приёмами. Участие приняли около 170 спортсменов из 11 команд. Среди них были как юные, так и взрослые борцы.

На пьедестале: Сергей Салимов, Темирлан Урузбаев, Дмитрий Петренко

- Мы недавно открыли нашу вторую академию специально для тех, кому трудно добираться в наш зал в Костанае, - сообщил глава Ассоциации боевых искусств Костанайской области, старший тренер области по грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - Детям ездить далеко, а в Тобыле много ребят с горящими глазами и желанием стать чемпионами.

Зал отвечает всем современным требованиям и смотрится комфортабельным, это отмечают как родители молодых спортсменов, так и гости чемпионата.

Главный судья соревнований Рамазан Кусаинов

Возвращаясь к турниру - схватки были бескомпромиссными и очень зрелищными. В каждой встрече на ковре присутствовали интрига, накал и воля к победе. Мастер-класс показал именитый борец Рамазан Кусаинов, став чемпионом области в весовой категории до 92 кг. Помимо этого, Кусаинов из-за своего большого опыта был главным судьёй соревнований.

После поединка в весовой категории до 77 кг спортсмен Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY Дмитрий ПЕТРЕНКО поделился с «НГ» своими эмоциями:

- В первый день, в первой схватке в но ги (борьба без кимоно) уступил со счётом 5:3, далее две схватки выиграл досрочно. В борьбе за бронзу выиграл болевым приёмом на ногу, «ахиллом». Сегодня второй день, снова бронза, но уже в ги (борьба в кимоно), первую встречу завершил болевым приёмом «рычагом локтя» из треугольника. Далее уступил, но уже своим одноклубникам. Каждый из нас делает друг друга лучше, за что я им всем благодарен, как и своим мощным тренерам: Мурату Бермухамбетову и Рамазану Кусаинову.

В весе до 77 кг (но ги) первое место занял Темирлан Урузбаев, вторым стал Сергей Салимов. В разделе ги Салимов выиграл золото, а Эльжан Курмангалиев удостоился серебра.

В весе до 62 кг в разделе но ги чемпионом стал Малик Байсултанов

В категории до 62 кг в но ги чемпионом стал Малик Байсултанов, а в разделе ги в этом же весе чемпионом стал Бекболат Байназаров. В весовой категории до 66 кг в разделе но ги первое место занял Асхат Бабенов из клуба "Жауынгер".

Валихан Ахметов (в центре) стал чемпионом области в весе до 92 кг среди мастеров



Спортсмены академии QAZAQ BATYRY Азамат Сарбасов (84 кг) и Валихан Ахметов (92 кг, категория мастеров) завоевали по две золотые медали в обоих разделах. Максат Толенди (84 кг) и Алмат Ибраев (до 92 кг) удостоились серебра. В категории ветеранов до 130 кг в но ги чемпионом стал тренер из Мендыкары Мереке Исмагулов, подав отличный пример молодым спортсменам.

Чемпион области в весе до 84 кг Азамат Сарбасов

Новый спортивный клуб «Жауынгер» из Рудного привёз хороший командный состав. Направление грэпплинга и джиу-джитсу там открылось совсем недавно, но уже показывает результаты.

Областной турнир является закрытым отбором на чемпионат РК по грэпплингу, который пройдет в Уральске.

Фото Ассоциации Боевых искусств Костанайской области