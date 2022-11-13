В Усть-Каменогорске завершился лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет, в котором приняли участие более 250 сильнейших молодых спортсменов из 15 областей и городов нашей республики.

Денис Полубояринов - автор трех рекордов Казахстана и абсолютно лучшего результата среди всех участников юношеского чемпионата РК / Фото facebook.com/wfrk.kz

Для всех участников этот чемпионат стал важным событием года, ведь, пройдя через горнило городских, районных и областных первенств, они своими результатами заслужили право оказаться на этом празднике спорта. Для молодых атлетов республиканский чемпионат - это и приобретение соревновательного опыта на более высоком уровне, и проверка сил на концентрацию, и работа с эмоциями, и умение показать свои лучшие возможности, и, конечно же, шанс завоевать заслуженную награду.

Костанайская область на этот чемпионат отправила лучших из лучших. Чего только стоят достижения на международной арене в этом году лидера команды, мастера спорта международного класса Дениса Полубояринова, тренирующегося под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова и являющегося бронзовым призером чемпионат мира среди юниоров (до 20 лет) в толчке, чемпионом мира и чемпионом Азии среди юношей.

Накануне юношеского чемпионата РК Полубояринов выступил в прошедшем в Костанае этой же осенью чемпионате Казахстана среди мужчин и женщин и стал серебряным призером в весовой категории до 89 кг с результатом 327 кг. На счету сборной Костанайской области в том взрослом чемпионате девять призовых мест. Чемпионский титул завоевала Екатерина Алякина (до 55 кг), серебряными призерами стали Алексей Чуркин (до 81 кг), Ирина Чумак (до 49 кг), Зинаида Захарченко (до 87 кг), а бронзовые медали завоевали Вероника Данашева (до 81 кг), Милена Ломаева (до 87 кг), Егор Шерер (до 81 кг), Евгений Селезнев (до 96 кг).

Андрей Бурыкин (справа) с кубком за третье место в командном зачете чемпионата РК среди девушек / Фото facebook.com/wfrk.kz

И вот пришел черед проявить себя на республиканском уровне молодому поколению. А результатом выступления на юношеском чемпионате Казахстана сборной Костанайской области стали шесть призовых мест, в том числе два первых, три вторых и одно третье. И весомой заслугой в этом успехе стал многолетний труд наставников молодых атлетов заслуженного тренера РК Владимира Михайлусова, Ержана Бельдибаева, Леси Ильиной, Андрея Бурыкина, которые шаг за шагом, изо дня в день передают свои знания и опыт воспитанникам, бережно подводя их к ответственным стартам.

Чемпионка Казахстана в категории до 45 кг Анастасия Алексеева (вторая справа) и серебряный призер в весе до 40 кг Камила Тайбакова (слева) на награждении / Фото facebook.com/wfrk.kz

Чемпионкой республики среди девушек стала выступавшая в весовой категории до 45 кг воспитанница ДЮСШ №1 имени К. Оспанова Анастасия Алексеева (тренеры В. Михайлусов, Л. Ильина), показавшая в двоеборье результат 100 кг (рывок - 47 кг, толчок - 53 кг) и впервые выполнившая в свои 14 лет норматив мастера спорта РК.

Вторую золотую медаль, как и ожидалось, выиграл наш скромный богатырь Денис Полубояринов, уверенно выходивший на помост в то время, когда все его соперники по весовой категории до 89 кг уже закончили свои выступления.

Шесть результативных подходов и на табло высветились итоговые цифры: рывок - 147 кг, толчок - 183 кг, двоеборье - 330 кг. При этом все три результата - новые рекорды Республики Казахстан среди юношей. Стоит отметить, что результат костанайского спортсмена стал абсолютно лучшим на чемпионате, так как его не смогли превзойти даже победители в более тяжелых весовых категориях - до 96 кг Станислав Павлов (281 кг) из Восточно-Казахстанской области, до 102 кг Жанайдар Кидралиев (246 кг) из Алматы и свыше 102 кг Санжар Жолтай (296 кг) из Шымкента.

Серебряный призер чемпионата РК среди девушек весовой категории до 71 кг Виолетта Какалова (слева) на пьедестале почета / Фото facebook.com/wfrk.kz

Сразу две воспитанницы Лисаковской ДЮСШ, тренирующиеся под руководством мастера спорта СССР Ержана Бельдибаева, стали серебряными призерами. Выступавшая в весовой категории до 40 кг 13-летняя Камиля Тайбакова сумела показать результат 52 кг (22+30), а Виолетта Какалова в упорной борьбе с представительницей Шымкента Викторией Мухиной показала в весовой категории до 71 кг второй результат - 130 кг (58+72).

Серебряный призер чемпионата РК среди юношей весовой категории до 73 кг Вячеслав Корщиков (слева) на пьедестале почета / Фото facebook.com/wfrk.kz

Еще одну серебряную медаль в копилку сборной Костанайской области принес мастер спорта из Костаная Вячеслав Корщиков, выступавший в весовой категории до 73 кг. В первом упражнении - рывке он использовал все три подхода, последовательно зафиксировав над головой штангу весом 112 кг, 117 кг и 121 кг, а в толчке уверенно поднял 140 кг, набрав в сумме двоеборья 261 кг.

Виктория Мурашкина завоевала бронзовую медаль чемпионата Казахстана среди девушек в категории до 49 кг и выполнила норматив мастера спорта РК / Фото facebook.com/wfrk.kz

И наконец еще одной наградой порадовала воспитанница Лисаковской ДЮСШ Виктория Мурашкина, ставшая третьим призером в весовой категории до 49 кг. А вот уровень борьбы за эту бронзовую медаль был таким, что для ее завоевания необходимо было показать в двоеборье результат, соответствующий нормативу мастера спорта РК. И хрупкая с виду 13-летняя лисаковская девушка, проявив бойцовские качества, уверенно справилась с этой задачей, показав в итоге мастерский результат - 110 кг (48+62). Как отметил наставник юной спортсменки Ержан Бельдибаев, на пути к этому успеху, принесшему его воспитаннице неописуемые эмоции, были и регулярные тренировки, и работа над собой, и спортивный азарт, словом, все, что нужно, чтобы ковался спортивный характер.

В командном зачете сборная девушек Костанайской области, набрав 172 очка, заняла третье место, уступив лишь представительницам Жетысуской (251) и Кызылординской (189) областей. Сборная юношей Костанайской области завершила чемпионат вблизи первой тройки, которую составили команды Кызылординской (242), Жетысуской (213) и Восточно-Казахстанской (198) областей.