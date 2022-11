Члены клуба любителей бега «Бег в радости самопревосхождения» («Run In Joy») провели в триатлон-парке пробег, который посвятили своему другу Михаилу Терехову, ушедшему из жизни в конце сентября.

Михаил Терехов после преодоления 15 км в Стамбуле (Турция)

Михаилу Григорьевичу шел 69-й год, и он был полон жизненных и спортивных планов. Почти два десятка лет он проработал в Житикаре под землей - в шахтах. Перенеся в августе 2014 года сложнейшую операцию на сердце - шунтирование сосудов, он решил заняться... альпинизмом. И этот экстремальный вид спорта привел его в Африку, где он в феврале 2016 году покорил высочайшую вершину континента гору Килиманджаро (5895 м над уровнем моря), которая находится в Танзании. А затем были покорены Эльбрус (5641 м) - в июне 2016 г., вершина Раздельная (6148 м) на Памире - в июле 2017 г., самая высокая точка Альп Монблан (4810 м) - в октябре 2018 г., высочайшая вершина Анд и Южной Америке гора Аконкагуа (6962 м) - в феврале 2019 г. И на каждой вершине он неизменно поднимал флаг Казахстана. А в его беговой копилке к началу лета этого года было уже четыре официальных полумарафонов. И при этом он постоянно напоминал, что считает самым важным для людей его возраста, да и вообще для всех, не сидеть, а двигаться, стремиться к чему-то, преодолевать себя.

Для себя же он поставил цель - пробежать марафон, а перед началом подготовки к нему решил покорить еще пару вершин. Первой из них стала вторая по высоте гора Грузии Казбек (5054 м над уровнем моря), расположенная в восточной части Кавказа. Интересно, что в той группе альпинистов был еще один уроженец Казахстана, а ныне российский космонавт под номером 124 Сергей Кудь-Сверчков, проведший в космосе полгода в качестве бортинженера экипажа Международной космической станции.

Михаил Терехов в горах Памира

Через месяц Терехов отправился на Памир, но и четвертая попытка покорить высоту 7134 м, известную, как пик Ленина и переименованную в Таджикистане в пик Абу али ибн Сина, получилась неудачной. Отметив после возвращения, что, видимо, операция на сердце еще пока не дает радости стоять на этой вершине, он сказал, что еще вернется в эти красивые места в пятый раз. Но сердце не позволило ему и совершить эту пятую попытку, и ощутить радость преодоления первого марафона, перестав биться в сентябре. А еще он любил стихи и был поэтом, успев записать песню в собственном исполнении. Друзьям же на память оставил пусть не свои, но хорошо характеризующие его, строчки:

Не страшно в небо взлетать,

Не страшно в бездну нырять,

Страшней просто жить и скучать,

Страшней свой огонь потерять…

Участники пробега, посвященного памяти Михаила Терехова

В забеге на 4600 м, посвященном памяти Михаила Терехова, приняли участие члены клубов любителей бега «Run In Joy», «Kostanay Runners», «Allur Run Club», велоклуба «Sunkar Tarlan», а также поклонники здорового образа жизни из Костаная, Тобыла и Астаны. Абсолютно лучший результат показал костанаец Вячеслав Гаранин, преодолевший два беговых круга в триатлонпарке за 16 мин. 55 сек. и занявший первое место среди мужчин. Призерами пробега среди мужчин стали Роман Соловей («Sunkar Tarlan») - 18.05 и Куаныш Мухтаров («Allur Run Club») - 18.18. Среди женщин первыми на финише были София Мамаева («Sunkar Tarlan») - 25 мин. 46 сек., Лариса Денисенко («Run in Joy») - 26.47 и Аягоз Бурашева («Run In Joy») - 28.11 сек. Все они получили денежные призы и слоты для участия в предстоящих трейлах.

Абсолютный победитель пробега Вячеслав Гаранин и его организатор - руководитель КЛБ «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрий Каптел

Вспоминая Михаила Терехова, руководитель КЛБ «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрий Каптел сказал после завершения мероприятия:

- Михаил Григорьевич пришел к нам в клуб в августе прошлого года. Но бегать он начал гораздо раньше, используя бег в качестве подготовки к покорению гор. А полюбив бег, он стал со свойственной ему целеустремленностью серьезно и кропотливо готовиться к соревнованиям по бегу на длинные дистанции под руководством известного российского марафонца Олега Харитонова. Михаил Терехов был очень жизнерадостным человеком, любил рассказывать свои истории самопреодоления во время горных походов. Он всегда делился своими знаниями и опытом, умел вдохновлять и неустанно говорил, что жизнь можно начать и в 60 лет и что у каждого есть возможность делится тем, что он умеет. Он был волонтером на нашем зимнем трейле в феврале этого года, участники тогда запомнили его за массаж на дистанции марафона и бутерброды на самом дальнем пункте питания. А пробег мы провели на 45-й день его ухода с планеты Земля и в этот день он был с каждым из нас.

Фото предоставлены КЛБ «Бег в радости самопревосхождения».