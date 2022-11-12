Международный турнир по боксу, посвященный памяти тренеров Костанайской области, прочно вошел в календарь соревнований, проходящих под эгидой республиканской федерации бокса и неизменно вызывает интерес как среди участников, так и зрителей.

Данияр Рамазан (в синем) уверенно ведет бой с узбекистанцем Сирожбеком Исмоиловым, рефери в ринге Николай Томов

В этом году турнир среди мужчин (2003 г.р. и старше), посвященный памяти Вадима Гравицкого, Валерия Никулина, Мурсала Тажмакина, Виталия Левшина, Антона Кима и Сергея Скрипника, совпал с проведением чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Иордании в городе Аммане, и стал своеобразным смотром ближайшего резерва национальной сборной республики. Шанс проявить себя успешным выступлением в международном турнире с участием представителей Актюбинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей республики, а также гостей из Узбекистана и России получили и боксеры Костанайской области, родоначальником бокса в которой является Вадим Павлович Гравицкий, работавший в Костанае с 1954 по 1969 годы и ставший первым заслуженным тренером Казахской ССР по боксу. Одними из лучших воспитанников Гравицкго, продолживших дело своего наставника, были заслуженные тренеры Республики Казахстан Мурсал Каминурович Тажмакин и Антон Григорьевич Ким, а также мастер спорта СССР Виталий Дмитриевич Левшин, чьим учеником является Сергей Иванович Скрипник, добившийся больших успехов на посту тренера женской сборной Казахстана. Много лет проработал в спортивном обществе «Динамо» заслуженный тренер СССР по боксу, вице-президент Федерации профессионального бокса СССР Валерий Николаевич Никулин, подготовивший таких титулованных боксеров, как бронзовый призер XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея) Александр Мирошниченко и бронзовый призер Игр Доброй воли 1986 года Эрик Хакимов, являющийся в настоящее время старшим тренером Костанайской области по боксу.

Победители и призеры турнира, проходившего при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых, определялись в 11 весовых категориях, и основная борьба за призы соревнований традиционно развернулась между боксерами Казахстана и Узбекистана. По количеству золотых медалей казахстанские боксеры на одну награду превзошли узбекистанцев. И свою лепту в этот успех внесли боксеры Костанайской области, завоевавшие три первых, два вторых и четыре третьих места.

Атакует победитель турнира в категории до 71 кг Алихан Жакупов

Так, в финале весовой категории до 60 кг Данияр Рамазан одержал досрочную победу над Сирожбеком Исмоиловым. А в весовой категории до 71 кг Алихан Жакупов сломил сопротивление члена сборной Узбекистана Шержахонбека Мирзабекова и кроме золотой медали был удостоен также и «Приза зрительских симпатий».

Старший тренер Костанайской области по боксу Эрик Хакимов награждает победителя в категории до 80 кг Сурена Макаряна

Третью золотую награду в копилку сборной Костанайской области принес Сурен Макарян, одержавший в финале весовой категории до 80 кг победу над еще одним представителем нашей области Бейбарысом Темирбаевым, ставшим серебряным призером.

Серебряный призер турнира и обладатель приза «За волю к победе» Олег Гарипов (в красном)

Также серебряную медаль завоевал и Олег Гарипов, в упорном бою уступивший в финале весовой категории до 51 кг представителю Узбекистана Шодиержону Меликузиеву, который второй год подряд становится победителем этих соревнований в Костанае и в этом году был признан лучшим боксером турнира. А Гарипову вместе с медалью был вручен еще и специальный приз «За волю к победе».

Обладателем бронзовых наград в составе сборной Костанайской области стали Айдос Арапов, выступавший в весовой категории до 57 кг, Серик Сулеменов занявший третье место в весовой категории до 60 кг, Дильшадбек Тайыржанов, ставший третьим призером в весовой категории до 63,5 кг, и Мурат Турманбетов, боксировавший в весовой категории до 67 кг.

Золотые медали турнира в своих весовых категориях также завоевали Карим Серкебаев (до 54 кг), Мухамедали Хордин (до 67 кг), отмеченный также призом «За лучшую технику», и Нурмагамед Юсупов (свыше 92 кг) из Карагандинской области, и узбекистанцы Мирзабек Мирзахалилов (до 57 кг), Лазизбек Фатоев (до 63,5 кг), Тоштемиров Журабек (до 86 кг) и Нусратбек Тохиров (до 92 кг).

Призеры турнира в супертяжелой весовой категории

Весьма символично, что в церемонии награждения победителей и призеров турнира приняли участие воспитанники Виталия Левшина судья международной категории АИБА «Три звезды» Узбек Казин и тренер «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых» Николай Когатько, воспитанник Валерия Никулина Эрик Хакимов, воспитанник Вадима Гравицкого заслуженный тренер РК Василий Лавриненко, воспитанники Мурсала Тажмакина известный житикаринский боксер и тренер Берик Жаманкулов и тренер ДЮШОР Николай Томов.

Турнир стал историей, но уже во вторник, 15 ноября, на этом же ринге пройдут первые бои открытого республиканского турнира по боксу среди старших юношей, посвященного памяти трехкратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы и Кубка мира, победителя Кубка Европы, серебряного призера чемпионата мира, бронзового призера XXIV Олимпийских игр в Сеуле, заслуженного мастера спорта, почетного гражданина Костаная Александра Мирошниченко. Победители этого турнира определятся 18 ноября.

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»