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У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае

13 ноября 2022, 12:33 |  ЖКХ

План работ с 14 по 18 ноября Костанайской Горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующия адресам:

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 14 по 18 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 6-й пр. Лермонтова 1-10,
  • 4-й пр. Лермонтова 1-14,
  • 3-й пр. Лермонтова 1-14,
  • пр. Абая 287-305.

КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 14 по 18 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Речная 5-38,
  • 2-я Речная 1а-72.

ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 14 по 18 ноября с 10:00 до 18:00

  • Центр народного творчества по ул. Лермонтова 15.

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 234, 240, 244, 246,
  • ул. Лермонтова 19.

Частный сектор:

  • ул. Введенская 21а, 21, 19, 41/2, 37, 41/1.

ТП-634 (работы на подстанции)

14 и 15 ноября с10:00 до 19:00

  • ЦОН по ул. Гашека 14,
  • Департамент по делам обороны по ул. Маяковского 107,
  • магазин «Жанна»,
  • магазин  «Электромаркет»,

Спальный сектор:

  • ул. Гашека 12, 12/1, 14, 16,
  • ул. Чкалова 1а, 2а.

КТП-714 (работы на ВЛ-0,4 кВ ) – обрезка деревьев

15 ноября с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 3-18,
  • ул. Мира 2,6,
  • ул. К.Маркса 6-16,
  • ул. Парковая 2-11.

ТП-620 (работы на подстанции)

16 ноября с 10:00 до 19:00

Спальный сектор:

  • ул. Быковского 1, 1 а, 3, 3/1,
  • ул. Чкалова 2, 2/1,
  • ул. Маяковского 101м, 103, 105, 107/2.

КТП-95А (работы на подстанции)

17 ноября 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. Промбаза 1-8