У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае
План работ с 14 по 18 ноября Костанайской Горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующия адресам:
ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 14 по 18 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 6-й пр. Лермонтова 1-10,
- 4-й пр. Лермонтова 1-14,
- 3-й пр. Лермонтова 1-14,
- пр. Абая 287-305.
КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 14 по 18 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Речная 5-38,
- 2-я Речная 1а-72.
ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 14 по 18 ноября с 10:00 до 18:00
- Центр народного творчества по ул. Лермонтова 15.
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 234, 240, 244, 246,
- ул. Лермонтова 19.
Частный сектор:
- ул. Введенская 21а, 21, 19, 41/2, 37, 41/1.
ТП-634 (работы на подстанции)
14 и 15 ноября с10:00 до 19:00
- ЦОН по ул. Гашека 14,
- Департамент по делам обороны по ул. Маяковского 107,
- магазин «Жанна»,
- магазин «Электромаркет»,
Спальный сектор:
- ул. Гашека 12, 12/1, 14, 16,
- ул. Чкалова 1а, 2а.
КТП-714 (работы на ВЛ-0,4 кВ ) – обрезка деревьев
15 ноября с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Рудненская 3-18,
- ул. Мира 2,6,
- ул. К.Маркса 6-16,
- ул. Парковая 2-11.
ТП-620 (работы на подстанции)
16 ноября с 10:00 до 19:00
Спальный сектор:
- ул. Быковского 1, 1 а, 3, 3/1,
- ул. Чкалова 2, 2/1,
- ул. Маяковского 101м, 103, 105, 107/2.
КТП-95А (работы на подстанции)
17 ноября 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул. Промбаза 1-8
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.