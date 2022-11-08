Гражданка Италии с 2017 года нарушала законодательство Казахстана: получив гражданство другой страны она не уведомила казахстанские госорганы об этом. Об этом факте стало известно сотрудникам миграционной службы Костанайской области в октябре 2022 года.

- В связи с несообщением в установленные сроки о факте получения иностранного гражданства гражданином Республики Казахстан 4 ноября текущего года специализированным судом по административным делам города Костаная гражданка Италии привлечена к административной ответственности с наложением взыскания в виде выдворения за пределы Республики Казахстан, - сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ.



В пресс-службе ДП напомнили, что граждане обязаны уведомлять органы внутренних дел либо заграничные учреждения РК в течение 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства.



За 10 месяцев 2022 года за аналогичные правонарушения к административной ответственности привлечено 56 граждан, из которых 12 выдворены за пределы Республики Казахстан с ограничением права в течении 5-лет въезжать на территорию РК.