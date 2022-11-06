До последнего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги четыре клуба претендовали на его награды. И если «Астана» и «Актобе» досрочно обеспечили себе места на пьедестале не ниже второго, то за третье место вели борьбу сложивший с себя чемпионские полномочия и находившийся на третьей строчке в турнирной таблице «Тобол» и преследовавший его «Кайрат», отстававший от костанайского клуба на два очка.

Игорь Сергеев открывает счет в матче / Скриншот трансляции

Заключительный тур проходил в честь футболиста и функционера Михаила Ильича Гурмана, выступавшего в клубах «Нефтехимик» (Таджикистан), «Орбита» (Кызылорда), «Кайрат» (Алматы), «Трактор» (Павлодар), «Шахтер» (Карганда) и «Жетысу» (Талдыкорган). В составе «Кайрата» он выигрывал Первую лигу СССР, а в Высшей лиге СССР сыграл 21 матч, забил два гола. С 92 забитыми голами Гурман является членом клуба казахстанских бомбардиров. После завершения игровой карьеры он работал в должности вице-президента Футбольной ассоциации Республики Казахстан, директором Национальной футбольной лиги Казахстана, вице-президентом Федерации футбола Казахстана, а также руководил футбольным клубом «Астана». В 2018 году за достижения в отечественном футболе Михаилу Гурану было присвоено звание «Почетного деятеля ПФЛК».

Матч 26-го тура против «Акжайыка» пропускали сразу два игрока «Тобола»: полузащитники Асхат Тагыберген и северомакедонский защитник Алекса Аманович. Оба футболиста в предыдущем матче против «Тараза» получили предупреждения. Для Тагыбергена, оформившего в той встрече дубль и забившего свой 35-й мяч в чемпионатах Казахстана (12-й в составе «Тобола»), полученная желтая карточка стала восьмой в сезоне, и он из-за дисквалификации пропускал второй матч в сезоне. Аманович же по причине дисквалификации пропускал третий матч. В нынешнем чемпионате Тагыберген сыграл 24 матча, забил 8 мячей, отдал 6 голевых передач и 13 раз выводил команду с капитанской повязкой, а Аманович провел 21 матч и отличился одним забитым голом.

На матч с «Акжайыком», ведущим борьбу за право остаться в Премьер-лиге, наставник «Тобола» Милан Миланович выпустил в стартовом составе российского голкипера Тимура Акмурзина, защитников Владислава Васильева, Сергея Малого, выведшего команду с капитанской повязкой, черногорца Жарко Томашевича , Александра Марочкина и Багдата Каирова, полузащитников нигерийца Чиди Осучукву и серба Душана Йованчича, а также нападающих ивуарийца Сержа Дебле, узбекистанца Игоря Сергеева и серба Зорана Тошича.

Хозяева поля в первые минуты матча смотрелись несколько активнее и на 10-й минуте первыми создали опасный момент у ворот соперника, но Акмурзин поймал мяч после удара от правого угла штрафной площади грузинского нападающего «Акжайыка» Томы Табатадзе. Более опасным был удар на 13-й минуте в исполнении еще одного грузинского нападающего уральского клуба Луки Имнадзе, пробившего по центру с подступов к штрафной площади в правый верхний угол ворот. Но голкипер «Тобола» в красивом прыжке выбил мяч на угловой. Через три минуты этот же нападающий был точнее, примерно с того же места пробив в левый нижний угол ворот, однако гол не был засчитан, так как, получая передачу, он находился в положение «вне игры».

На 20-й минуте ударом со средней дистанции отметился полузащитник хозяев из Армении Завен Бадоян, но пробил мимо ворот. «Тобол» же свои атаки до удара по воротам впервые довел лишь на 26-й минуте, когда ворвавшийся слева в штрафную площадь Дебле получил мяч от Томашевича и пробил с острого угла. Но российский голкипер «Акжайыка» Степан Сикач легко поймал мяч. Через четыре минуты быстрый выпад гостей по левому флангу завершился передачей Васильева в штрафную площадь, но капитан уральцев российский защитник Сергей Шустиков опередил Сергеева и выбил мяч на угловой.

По этому же флангу прошла еще одна атака гостей на 33-й минуте, после которой Томашевич сделал навесную подачу на дальнюю штангу, откуда Дебле скинул головой мяч Сергееву, но тот чуть-чуть опоздал с передачей в центр набегавшему Тошичу. Хозяева ответили на 35-й минуте ударом из пределов штрафной площади Табатадзе, пробившего мимо ворот.

А на 39-й минуте Осучукву, начав атаку «Тобола» со своей половины поля, получил в центральном круге ответную передачу от Тошича и отдал мяч между двумя защитниками совершившему по левому краю рывок Дебле. Тот ворвался в штрафную площадь и сделал передачу в центр Сергееву, а лучший бомбардир костанайского клуба в касание с разворота пробил из-под защитника над голкипером, открыв счет в матче и забив свой девятый гол в чемпионате - 0:1.

На 43-й минуте возник еще один голевой моменту ворот хозяев, когда Васильев вывел на удар Дебле, который пробил по воротам слева из пределов штрафной площади, но на этот раз голкипер сумел отбить мяч.

На третьей минуте второго тайма вновь хороший рывок по левому краю сделал Дебле, которому точную передачу из центрального круга сделал Йованчич. Ивуарийский нападающий в штрафной площади переиграл защитника и пробил обводящим ударом в дальний угол так, что и прыжок Сикача не смог спасти хозяев от второго гола.

Серж Дебле (№89) забивает второй гол в ворота «Акжайыка» / Скриншот трансляции

На 51-й минуте хозяева вывели один на один с голкипером Табатадзе, но нападающий, пытаясь перекинуть мяч через своевременно вышедшего навстречу Акмурзина, пробил и выше ворот. Через три минуты в составе «Тобола» была произведена двойная замена. Вместо Тошича и Осучуквы на поле вышли соответственно Серикжан Мужиков и Самат Жарынбетов. А еще через три минуты уральцы заработали штрафной удар на левом краю метрах в 25-ти от ворот. При его розыгрыше очень опасно в ближний нижний угол пробил Табатадзе, но Акмурзин сумел в падении отбить отскочивший от газона мяч.

На 70-й минуте Мужиков среагировал на рывок Дебле уже по правому краю и почти от центральной линии сделал ему навесную подачу к углу штрафной площади. Ивуарийский нападающий вошел в штрафную площадь и перекинул через выбежавшего навстречу голкипера мяч, который от дальней стойки в третий раз залетел в сетку ворот «Акжайыка» - 0:3. После этого гола стало очевидно, что гости завершат чемпионат с бронзовыми медалями, а «Акжайык» в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.

Серж Дебле оформляет дубль / Скриншот трансляции

Не смог изменить ситуацию и гол престижа, забитый хозяевами при розыгрыше штрафного удара, заработанного чуть правее уентра метрах в 20-ти от ворот. Гол получился курьезным - мяч после удара вышедшего на замену украинского полузащитника «Акжайыка» Ильи Коваленко попал в спину Жарынбетова и рикошетом влетел в незащищенный левый угол ворот. После этого в составе гостей произошла еще одна двойная замена - вместо Васильева вышел Роман Асранкулов, а Жаслан Жумашев занял на поле место Дебле.

Тимур Акмурзин спасает ворота «Тобола» / Скриншот трансляции

Одержав уверенную победу, «Тобол» набрал в завершившемся чемпионате 47 очков и завоевал бронзовые медали. А чемпионский титул завоевала «Астана», переигравшая на выезде «Шахтер» со счетом 3:2 и набравшая 53 очка. На одно очко меньше в активе ставшего серебряным призером «Актобе», разгромившего на своем поле «Кайрат» - 4:1.