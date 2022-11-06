"Тобол" стал бронзовым призером КПЛ-2022
Vesti.kz
6 ноября 2022, 17:31 | Спорт
Костанайский "Тобол" занял третье место по итогам КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
В матче заключительного 26-го тура команда в Уральске обыграла "Акжайык" со счетом 3:1.
На 40-й минуте Игорь Сергеев вывел гостей вперед после ассиста Сержа Дебле. На 49-й Дебле сам поразил ворота соперника, а на 70-й оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч усилиями Ильи Коваленко на 79-й минуте.
"Тобол", который в прошлом году был чемпионом, по итогам сезона-2022 завоевал бронзу.
Напомним, чемпионство в параллельном матче завоевала "Астана", а обладателем серебра стал "Актобе".
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