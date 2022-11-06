В Рудном прошла вторая встреча двухматчевого противостояния между местным «Горняком» и столичным клубом «Номад».

В первом поединке удача сопутствовала хозяевам льда, однако их победа была достигнута с минимальной разницей в счете, что придавало не меньший интерес и к повторной игре.

Нападающий «Горняка» Арслан Ямалов начинает атаку своей команды / Фото pro.ligasy.kz

А второй поединок прошел совсем по другому сценарию. Его намного активнее начали гости, вдвое превзошедшие самих себя по сравнению с первым матчем по количеству нанесенных бросков по воротам рудничан в первом периоде. И два из этих бросков стали голевыми. Первая шайба в ворота «Горняка» влетела на 7-й минуте. После почти четырех минут игры без остановки хозяева упустили момент, когда перед воротами открылся нападающий «Номада» Максим Мухаметов, сумевший протолкнуть шайбу под щитками Никиты Акулинина.

А вторую шайбу рудничане пропустили на 15-й минуте после броска Андрея Рунова, играя в меньшинстве после первого же удаления в своем составе. В эти минуты наказание за толчок клюшкой отбывал Константин Пальмтаг.

«Горняк» в первом тайме тоже предпринимал попытки атаковать и даже две минуты играл в большинстве, но все десять бросков рудничан отразил игравший без ошибок Андрей Шутов.

Защитник «Горняка» Роман Коваленко борется за более выгодную позицию в центре площадки / Фото pro.ligasy.kz

И все же голкиперу гостей в начале второго тайма пришлось доставать шайбу из сетки собственных ворот. На 24-й минуте при игре в формате «четыре на четыре» защитник «Горняка» Валерий Садиков нанес бросок по воротам столичного клуба от синей линии, шайба пролетела рядом со штангой и от заднего борта отлетела на левый край. За нее у борта поборолся Максим Кунишников и, выиграв борьбу, отдал передачу в центр, откуда Данила Платонов по льду послал шайбу точно в правый нижний угол ворот.

Однако через три минуты зародившуюся было в матче интригу значительно снизила заброшенная шайба нападающего «Номада» Олега Бойко.

А окончательно интрига исчезла в третьем периоде, шесть первых минут которого прошли без остановки игры и завершились четвертым взятием ворот «Горняка». Эту заброшенную шайбу записал на свой счет автор дубля в первой встрече Герман Грачев, поставивший точку в матче - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

Поделив очки в пятом противостоянии, «Горняк» после 18 проведенных матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице. На его счету 19 очков. А тройку лидеров составляют «Сарыарка» - 39 очков (20 игр), «Бейбарыс» - 25 (16) и «Арлан» - 22 (16).

Следующие матчи рудненский клуб проведет на своем льду 8 и 9 ноября с «Алматы», а затем отправится в столицу республики с ответным визитом к «Номаду», с которым сыграет два поединка 13 и 14 ноября.