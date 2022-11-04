Рудненский «Горняк» в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги принимал на площадке Ледового дворца спорта «Горняк Арена» столичный клуб «Номад».



Капитан «Горняка» Александр Куршук контролирует ситуацию у своих ворот / Фото pro.ligasy.kz

Гости перед этой игрой с 19 набранными в 16 играх очками располагались на четвертой строчке турнирной таблицы, а рудничане находились на седьмом месте. Разделяли же команды всего два очка, что придавало дополнительную интригу матчу.

Всего в рамках чемпионатов страны команды провели 85 очных поединков, в 39-ти из которых побеждал «Горняк», в 38 - «Номад». К этой встрече столичные хоккеисты подошли с шестиматчевой победной серией, «Горняк» же побеждал в трех предыдущих матчах.

Счет в первой встрече был открыт довольно быстро. На 2-й минуте в то время, когда гости попытались обосноваться в зоне защиты рудничан, защитник «Горняка» Данил Щекин перехватил шайбу за своими воротами и сделал передачу вперед Денису Гурьеву. Тот из центральной зоны перевел ее к синей линии Арслану Ямалову, который вошел в зону защиты «Номада» и подключил к атаке Вячеслава Шарипова, неотразимо бросившего по центру со средней дистанции.

Опасный момент у ворот «Номада» / Фото pro.ligasy.kz

У гостей на 8-й минуте появилась хорошая возможность сравнять счет, когда выходившего один на один с голкипером соперника защитник рудненского клуба Роман Коваленко остановил перед воротами клюшкой, и в ворота «Горняка» был назначен буллит. Однако Кириллу Казакову не удалось переиграть Никиту Акулинина. И все же до перерыва «Номаду» удалось сравнять счет, после того как на 17-й минуте сразу два игрока столичного клуба убежали к воротам хозяев и Герман Грачев был точен, бросив шайбу справа с близкого расстояния.

На перерыв команды ушли при равном счете, хотя хозяева и нанесли по воротам соперника в два раза больше бросков - 12 против шести.

А вот следующую шайбу болельщикам пришлось ждать целый период игрового времени. На 37-й минуте Арслан Ямалов выиграл вбрасывание слева от ворот в зоне соперника, а Денис Гурьев подхватил шайбу и бросил ее в правый верхний угол ворот, вновь выведя хозяев вперед.

Чуть более чем через две минуты отличился и Ямалов, который с близкого расстояния добил слева шайбу в ворота после неудачной попытки Шарипова забросить ее, пройдя за воротами.

Нападающий «Горняка» Евгений Степанов начал атаку, после которой была заброшена ставшая победной шайба / Фото pro.ligasy.kz

Третий период «Горняк» начал в меньшинстве, так как перед перерывом двухминутным штрафом за выброс шайбы был наказан Евгений Степанов. Едва команды перешли на игру в полных составах, как хозяева вновь были наказаны. На этот раз за блокировку на скамейку штрафников отправился капитан команды Александр Куршук. Но, как и в пяти предыдущих случаях, «Горняк», играя в меньшинстве, сохранил свои ворота в неприкосновенности. А вот шестое удаление в составе «Номада» обернулось для гостей четвертой пропущенной шайбой. На 46-й минуте голевую атаку начал Степанов, а отличился Иван Ширяев, который, получив перед воротами передачу справа от Оскара Юлбарисова, выдержал паузу и переиграл голкипера столичного клуба Андрея Шутова.

«Номад» до конца встречи сумел ответить двумя заброшенными на 56-й и 60-й минутах шайбами в исполнении Грачева и Мади Диханбека, но не смог помешать «Горняку» одержать победу - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

После этой победы рудничане догнали по набранным очкам «Номад», и сегодня попытаются обойти столичный клуб в турнирной таблице.