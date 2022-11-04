На площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» прошел повторный поединок второй двухматчевой серии чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и «Актобе».

С мячом легкий форвард «Тобола» Аскар Ахметжан / Фото vk.com/bctobol

В прошедшей накануне первой встрече победу праздновали хозяева (85:76). Во втором поединке не принимал участие лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков, наблюдавший за матчем со скамейки запасных игроков.

Старт четвертого в этом сезоне очного поединка «Тобола» и «Актобе» стал похожим на начало предыдущей игры. После обмена точными бросками костанайские баскетболисты взяли нити игры в свои руки и методично начали набирать очки. Такой ход встречи явно не устраивал гостей, и при достижении разницы в счете в семь очков наставник «Актобе» Элен Шакирова была вынуждена взять тайм-аут, чтобы как-то погасить наступательные действия костанайцев. Желаемое было достигнуто, но лишь на короткое время, и первую четверть «Тобол» завершил в роли лидера с преимуществом в 11 очков - 31:20.

Борьба за мяч под кольцом «Тобола» / Фото vk.com/bctobol

Вторая десятиминутка прошла в относительно равной борьбе, в результате которой команды показали почти одинаковую результативность, и отрыв сократился всего на одно очко - 57:47.

В третьей четверти хозяева вновь завладели инициативой, позволив сопернику в течение семи минут реализовать лишь два штрафных броска, а свое преимущество увеличить до 17 очков - 66:49. Эта разница в счете сохранилась и до конца игрового отрезка - 74:57, но при этом «Тобол» понес потерю - за пять фолов был вынужден покинуть площадку капитан команды Шаим Куанов.

Однако, и играя без двух своих лидеров, «Тобол» очень уверенно провел заключительную четверть и не только не позволил баскетболистам актобинского клуба сократить отставание, но и слегка увеличил свое преимущество, одержав уверенную победу - 88:69 (31:20, 26:27, 17:10, 14:12).

Лучшим игроком «Тобола» в повторном матче с «Актобе» стал Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным игроком в составе «Тобола» в этом матче стал Павел Ильин, набравший 23 очка. Кроме этого, на его счету лучшие показатели в команде по результативным передачам - 8, перехватам - 4 и блок-шотам - 3. Рустам Валиев принес в копилку команду 19 очков, Даниил Посашков - 16, Шаим Куанов успел набрать до удаления 15 очков, совершивший 11 подборов в матче Кирилл Горнаев набрал 9 и Адильбек Битенов - 6.

«Тобол», одержав семь побед в восьми матчах и набрав 15 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. У сыгравших столько же встреч «Барсов Атырау» 11 очков. По десять очков у «Астаны» после шести игр и у «Актобе» после восьми встреч. «IRBIS Almaty» в шести матчах набрал 8 очков.

Теперь в чемпионате Казахстана наступит небольшой перерыв, связанный с проведением национальной сборной РК очередных домашних матчей в рамках отборочного этапа Кубка мира 2023 года. На площадке Республиканского велотрека «Сарыарка» в Астане 11 ноября казахстанские баскетболисты встретятся с лидером группы «F» сборной Австралии, а 14 ноября проведут ответный матч против сборной Японии. В составе национальной сборной в этих матчах примут участие и два игрока «Тобола» - Антон Быков и Шаим Куанов.

Продолжит чемпионат БК «Тобол» матчами на своей площадке с «Барсами «Атырау», которые состоятся 20 и 21 ноября.