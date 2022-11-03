Вторая двухматчевая серия игр между «Тоболом» и «Актобе стала единственным противостоянием в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги накануне перерыва, связанного с проведением национальной сборной РК очередных домашних матчей в рамках отборочного этапа Кубка мира 2023 года.

Проход под кольцо «Актобе» совершает Павел Ильин / Фото nbf.kz

Первая серия игр между этими командами состоялась на старте чемпионата и прошла в Актобе, во дворце спорта «Коныс», где хозяева площадки дважды уступили костанайским баскетболистам со счетом 72:74 и 83:98.

В ответном визите подопечные олимпийской чемпионки Элен Шакировой, занимавшие четвертую строчку в турнирной таблице с двумя победами и четырьмя поражениями, намеревались взять реванш у лидера чемпионата "Тобола", одержавшего пять побед в шести матчах, в том числе и над действующим чемпионом «Астаной» (102:81 и 90:83).

На площадку СРК «Костанай» наставник «Тобола» Тимур Султанов в стартовой пятерке выпустил капитана команды Шаима Куанова, Павла Ильина, Даниила Посашкова, Антона Быкова и Аскара Ахметжана. На первой минуте встречи команды обменялись трехочковыми бросками, а затем «Тобол» стал постепенно отрываться от своего соперника, и к исходу 6-й минуты вел в счете уже с преимуществом в 15 очков - 18:3. Завершив первую четверть уверенной победой 30:14, «Тобол» дал понять, что намеревается укрепить свои лидерские позиции.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Однако начало второй четверти очень уверенно провели баскетболисты «Актобе», через две минуты после ее старта ровно вдвое увеличив количество набранных очков и ни разу не позволив костанайцам поразить свою корзину - 30:28. Хозяева сумели собраться и через пять минут вновь создали достаточно комфортный отрыв - 49:35. И, хотя по итогам второй четверти минимальное преимущество было на стороне гостей, «Тобол» ушел на большой перерыв лидером с отрывом в 15 очков - 56:41.

В третьей десятиминутке гостям долго не удавалось провести результативную атаку, а «Тобол» тем временем довел свой отрыв до 20 очков - 61:41. Но к окончанию четверти гостям немного удалось сократить отставание, которое все же оставалось большим - 69:53.

В заключительном же игровом отрезке актобинские баскетболисты сумели потрепать нервы хозяевам площадки, понемногу сокращая отставание и трижды доводя его до четырех очков. И все же тренерскому штабу «Тобола» удалось настроить команду, которая наладила игру в защите и довела в итоге матч до победы - 85:76 (30:14, 26:27, 13:12, 16:23).

Главному тренеру «Тобола» Тимуру Султанову всегда есть что сказать своим подопечным / Фото nbf.kz

Наибольшее количество очков в этом матче в составе «Тобола» набрал Антон Быков - 23. Также результативными действиями отметились Павел Ильин, набравший 15 очков, Шаим Куанов, вновь сыгравший без замен, и Даниил Посашков - по 13, Аскар Ахметжан - 12, Рустам Валиев - 5 и Кирилл Горнаев - 4.

Сегодня «Тобол» и «Актобе» проведут в СРК «Костанай» повторную встречу, которая начнется в 19:00.