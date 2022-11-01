План отключения света в Костанае на эту неделю уточнили в «ЭПК-forfait»
В каких районах областного центра будут отключать электроэнергию с 2 по 4 ноября, уточнили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели отключения пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 1 по 4 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 6-й пр. Лермонтова 1-10,
- 4-й пр. Лермонтова 1-14,
- 3-й пр. Лермонтова 1-14,
- пр. Абая 287-305.
ТП-638 (работы на подстанции)
2 ноября с 10:00 до 17:00
- детский сад «Маленькая страна» в 6 мкр, дом 55,
- столовая по ул. Карбышева 117,
- АЗС № 5 «Эталон»,
- ТОО «Шарм-80»,
- гостиница «Достык»,
- магазин «Перекресток».
Частный сектор:
- ул. 6мкр. дом 19-105,
Светофор:
- ул. Арыстанбекова – ул. Волынова
КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 2 по 4 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Джамбула 38-87, 83/1-83/12,
- ул. Комарова 3-11,
- ул. Маяковского 58-102,
- пр. Абая 70-92,
- ул. Беды 3-23,
- ул. Дачная 87/1-87/15, 91,93,
- ул. Кирпичная 30-63.
Светофор:
- ул. Маяковского – ул. Л.Беды,
- ул. Маяковского – ул. Наримановская
ТП-046/1 (работы на подстанции)
2 ноября с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 407,409,
- пр. Кобланды Батыра 60а.
ТП-102 (работы на подстанции)
3 ноября с 10:00 до 16:00
- СТО по пр. Назарбаева,
- магазин «Алима»,
- Oil центр по пр. Назарбаева 137.
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 155-175,
- ул. Пролетарская 140-148,
- ул. 1 Мая 150-196, 184/2,184/6, 161/1-161/12, 200/2-200/14, 190-202,
- пр. Назарбаева 154-177.
ТП-564 (работы на подстанции)
3 и 4 ноября с 10:00 до 20:00
- Школа № 17, детский сад при школе.
Спальный сектор:
- ул. Строительная 10, 10а, 14.
ТП-455 (работы на подстанции)
3 и 4 ноября с 10:00 до 18:00
- ТОО «Рамина»,
- стоматология
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 106
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