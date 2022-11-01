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План отключения света в Костанае на эту неделю уточнили в «ЭПК-forfait»

1 ноября 2022, 17:22 |  ЖКХ

В каких районах областного центра будут отключать электроэнергию с 2 по 4 ноября, уточнили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели отключения пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 1 по 4 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  •  6-й пр. Лермонтова 1-10,
  • 4-й пр. Лермонтова 1-14,
  • 3-й пр. Лермонтова 1-14,
  • пр. Абая 287-305.

ТП-638 (работы на подстанции)

2 ноября с 10:00 до 17:00

  • детский сад «Маленькая страна» в 6 мкр, дом 55,
  • столовая по ул. Карбышева 117,
  • АЗС № 5 «Эталон»,
  • ТОО «Шарм-80»,
  •  гостиница «Достык»,
  •  магазин «Перекресток».

Частный сектор:

  • ул. 6мкр. дом 19-105,

Светофор:

  • ул. Арыстанбекова – ул. Волынова

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 2 по 4 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Джамбула 38-87, 83/1-83/12,
  • ул. Комарова 3-11,
  • ул. Маяковского 58-102,
  • пр. Абая 70-92,
  • ул. Беды 3-23,
  • ул. Дачная 87/1-87/15, 91,93,
  • ул. Кирпичная 30-63.

Светофор:

  • ул. Маяковского – ул. Л.Беды,
  • ул. Маяковского – ул. Наримановская

ТП-046/1 (работы на подстанции)

2 ноября с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 407,409,
  • пр. Кобланды Батыра 60а.

ТП-102 (работы на подстанции)

3 ноября с 10:00 до 16:00

  • СТО по пр. Назарбаева,
  • магазин «Алима»,
  • Oil центр по пр. Назарбаева 137.

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 155-175,
  • ул. Пролетарская 140-148,
  • ул. 1 Мая 150-196, 184/2,184/6, 161/1-161/12, 200/2-200/14, 190-202,
  •  пр. Назарбаева 154-177.

ТП-564 (работы на подстанции)

3 и 4 ноября с 10:00 до 20:00

  • Школа № 17, детский сад при школе.

Спальный сектор:

  • ул. Строительная 10, 10а, 14.

ТП-455 (работы на подстанции)

3 и 4 ноября с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Рамина»,
  • стоматология

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 106