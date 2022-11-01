В Казахстане в четыре раза выросли пожизненные ежемесячные выплаты для спортсменов-призеров и их тренеров, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС.

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"Увеличен размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также победителей чемпионатов мира по олимпийским видам спорта.

Изначально эта выплата составляла 24 МРП, или 76 380 тенге и долгие годы оставалась без изменений. Тем не менее в этом году предложение Министерства культуры и спорта правительству было поддержано и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП - 318 тысяч тенге", - сообщили в комитете.

Изменения коснулись не только спортсменов, но и их тренеров. Наставники, воспитавшие победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и чемпионов мира по олимпийским видам спорта также могут подать документы на ежемесячное материальное обеспечение, которое они будут получать на протяжении всей жизни.

В комитете отметили, что для получения выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.

Напомним, ранее известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов высказался о призовых, причитающихся казахстанским дзюдоистам за медали чемпионата мира в Ташкенте.

"Дарить такую сумму для медалистов чемпионата мира - это позор! Для некоторых спортсменов это может быть первая и последняя победа! Считаю, казахстанскому спорту нужны новые законы относительно призовых", - написал в соцсетях спортсмен.