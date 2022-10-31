В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай», в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, прошел повторный поединок двухматчевого противостояния «Тобола» и действующего чемпиона «Астаны». В первой встрече «Тобол» одержал победу (102:81) и сравнялся по количеству побед и поражений с лидировавшей до этого «Астаной».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов (с мячом) провел поединок с «Астаной» без замен / Фото nbf.kz

Второй матч баскетболисты обоих клубов начали в высоком темпе и достаточно результативно. С такой игрой хозяева успели оторваться к экватору первой четверти на семь очков - 18:11. Однако действующий чемпион не смирился с таким положением дел и несколько раз догонял хозяев, а на последней минуте даже вышел вперед. Но на первый перерыв команды ушли при счете 30:30.

Вторую четверть увереннее начали гости, совершившие за полторы минуты рывок, оторвавшись от «Тобола» на 8 очков. А за три минуты до перерыва преимущество «Астаны» выросло уже до 15 очков - 45:60. За оставшееся до перерыва время Аскар Ахметжан и капитан костанайцев Шаим Куанов сумели реализовать трехочковые броски и сократить отставание - 51:60.

Когда уже казалось, что во втором поединке астанинские баскетболисты смогут превзойти в этом матче 100-очковый рубеж, хозяева своей игрой в третьей четверти вынудили соперника снизить скорость своих атак, что в первую очередь отразилось на результативности гостей. Хозяева же методично сокращали разрыв в счете, чуть более чем через пять минут после отдыха доведя его до минимума - 62:63. А перед заключительной четвертью «Тобол» оторвался от столичного клуба на шесть очков - 71:65.

На счету Антона Быкова 26 набранных очков / Фото nbf.kz

Первая половина четвертой десятиминутки больше удалась баскетболистам «Астаны», вновь догнавшим хозяев - 79:79. Наставник «Тобола» Тимур Султанов, чтобы привести в порядок игру своих подопечных, вынужден был взять тайм-аут, после которого еще две с половиной минуты ни одной из команд не удавалось оторваться на расстояние более одного броска. И при счете 85:83 в пользу «Тобола» тайм-аут взял уже главный тренер «Астаны» Олег Киселев. Но, хотя еще оставалось играть почти две минуты, гостям до конца встречи ни разу не удалось поразить кольцо соперника, а костанайские баскетболисты смогли укрепить свое преимущество и одержать вторую победу над действующим чемпионом со счетом 90:83 (30:30, 21:30, 20:5, 19:18).

В этом матче вновь отличился Антон Быков, заработавший дабл-дабл, набрав 26 очков и совершив 13 подборов. Дабл-дабл и на счету Шаима Куанова, в активе которого 23 набранных очка и 10 результативных передач. Стоит отметить, что капитан «Тобола» провел на площадке все 40 минут. В этом матче также поражали кольцо «Астаны» Павел Ильин - 13 очков, Даниил Посашков - 9, Аскар Ахметжан - 7, Кирилл Горнаев - 5, Рустам Валиев - 4 и Ануар Симбаев - 3.

Наставник «Тобола» Тимур Султанов нашел нужные слова, чтобы настроить своих подопечных на победу / Фото nbf.kz

После этой победы БК «Тобол» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 11 очков в шести матчах. Столько же очков и на счету «Барсов Атырау», но атырауский клуб провел на две игры больше. У «Астаны» 10 очков после шести игр. По шесть очков после шести проведенных встреч набрали клубы «Актобе» и «IRBIS Almaty».

Следующие матчи «Тобол» проведет также на своей площадке 2 и 3 ноября с «Актобе».