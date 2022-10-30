По результатам заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2022/2023 определились обладатели путевок в Элитный раунд этого еврокубка.

Азат Валиуллин забивает первый гол в ворота хорватской «Пулы» / Скриншот трансляции

Борьбу за попадание в следующую стадию соревнований вели и два казахстанских клуба - действующие чемпион страны «Кайрат» и серебряный призер «Аят». Для этого им надо было занять в своих группах место не ниже третьего.

Рудничане играли в группе 2, матчи которой проходили в Хорватии в городе Макарска на площадке «Таун Спортс Центр». После ничьи с хорватским клубом «Ново Вриеме» (2:2) и поражения португальскому «Спортингу» (1:7) «Аят» в заключительном туре встречался с «Пулой» - чемпионом Хорватии сезона-2020/2021 и серебряным призером прошлого сезона.

Леандриньо отметился в основном раунде Лиги чемпионов двумя забитыми голами / Скриншот трансляции

Для выхода в Элитный раунд Лиги чемпионов рудничанам необходимо было как минимум не проиграть не набравшему в двух первых турах ни одного очка сопернику. В первом тайме хорватский клуб позволил «Аяту» отличиться лишь один раз - на 18-й минуте гол в ворота «Пулы» забил Азат Валиуллин. Но к этому времени рудничане уже проигрывали со счетом 0:3. До перерыва хорваты забили и четвертый гол. В начале второго тайма команды обменялись голами, в составе «Аята» отличился Леандриньо. До конца встречи счет больше не менялся. В итоге «Аят» уступил - 2:5 и не сумел выйти в следующий раунд престижного еврокубка.

«Кайрат» играл в группе 1 в Бельгии и добился в двух стартовых матчах ничейных результатов с одинаковым счетом 2:2 с бельгийским клубом «Халле-Гооик» и испанской «Пальмой». В заключительном туре алматинцы встречались с клубом из Франции «Спортинг Париж» и одержали победу со счетом 3:2, пробившись таким образом в Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА, матчи которого пройдут с 23 по 28 ноября.