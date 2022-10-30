Матч предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Таразе с местной одноименной командой.

Капитан «Тобола» Асхат Тагыберген (№8) открывает счет в матче / Скриншот трансляции

Потерявший шансы сохранить чемпионский титул костанайский клуб сохранял за собой третью строчку в турнирной таблице, но ближайший преследователь в лице «Кайрата» отставал всего на два очка.

Матчи 25 тура по решению Профессиональной футбольной лиги Казахстана проходили в честь Александра Жуйкова, начинавшего карьеру в «Восходе» (Тараз) и продолжившего ее в алматинских АДК и «Кайрате», «Химике» (Тараз) и «Шахтере» (Караганда). За восемь сезонов в «Кайрате» Александр Николаевич провел более 180 игр, победив с командой в Кубке Международного спортивного союза железнодорожников. После завершения игровой карьеры он по 10 лет отработал в качестве детского тренера в алматинской школе-интернате и в ЦСКА. Выступая на Всемирных играх за сборную ветеранов Казахстана, Жуйков стал в 1994 году бронзовым призером в Австралии и завоевал «золото» в 1998 году в ОАЭ.

Для «Тараза» и «Тобола» это был уже 62-й очный поединок в рамках чемпионатов страны. В предыдущих матчах костанайцы одержали 36 побед, забив 91 мяч в ворота соперника. На счету таразцев 14 побед и 44 гола. При этом 12 побед они одержали в 30 матчах, проведенных на своем поле, в то время, как «Тобол» выигрывал в Таразе 11 раз.

На этот поединок главный тренер костанайского клуба Милан Миланович в стартовом составе выпустил на поле голкипера Тимура Акмурзина, защитников Владислава Васильева, Алексу Амановича, Жарко Томашевича, Александра Марочкина и Багдата Каирова, полузащитников Душана Йованчича и Асхата Тагыбергена, а также нападающих Сержа Дебле, Зорана Тошича и Игоря Сергеева.

Хозяева поля первыми попытались обострить игру, проведя на 2-й минуте атаку по правому краю, но Аманович на лицевой линии переиграл Ермека Куантаева. А через две минуты уже гости дважды перехватывали мяч на половине поля соперника, но в первом случае наносивший завершающий удар из пределов штрафной площади Дебле оказался в офсайде, а во втором - защитники блокировали удары Тошича и того же Дебле. Спустя пять минут таразцы заработали первый угловой удар, а чуть позже нанесли и первый удар по воротам, но Акмурзин легко поймал мяч, посланный с левого края Дауреном Жуматом. А на 13-й минуте наставник гостей был вынужден провести первую замену. Несчастливой стала эта минута для получившего травму Марочкина, вместо которого на поле вышел Данияр Семченков.

Через мгновение Асхат Тагыберген оформит дубль / Скриншот трансляции

Скорости в игре немного возросли после того, как «Тобол» заработал на 15-й минуте первый угловой удар. Команды стали чаще атаковать, и очень опасным получился удар у нападающего «Тараза» Абылайхана Жумабека, пробившего на 27-й минуте с подступов к штрафной площади почти по центру, но мяч пролетел выше ворот. А через две минуты Васильев и Сергеев отобрали мяч у левой бровки половины поля хозяев, узбекистанский форвард отдал пас Дебле, а тот сделал передачу в центр Тагыбергену. Капитан «Тобола» обработал мяч и нанес удар метров с 25-ти в левый нижний угол ворот. Помешать ему открыть счет не помог и бросок голкипера «Тараза» Мухаммеджана Сейсена, только коснувшегося отскочившего от газона мяча.

Через десять минут «Тобол» заработал штрафной удар по центру в 35-ти метрах от ворота хозяев, после того как Жалгас Жаксылыков грубо обошелся с Дебле. Тагыберген, уже дважды до этого неудачно пробивавшего штрафные удары с более близкого расстояния, на этот раз был точен, послав мяч в верхний левый угол ворот без каких-либо шансов для голкипера.

В концовке тайма команды поочередно проводили атаки, и на 43-й минуте очень активный в составе хозяев украинский нападающий Максим Дегтярев опасно пробил справа с линии штрафной площади в дальний угол ворот, но Акмурзин в прыжке отбил мяч.

Второй мяч в сетке ворот «Тараза» / Скриншот трансляции

С атак «Тараза» начался второй тайм, но первый опасный удар в нем нанес на 51-й минуте Йованчич, пробивший низом по центру почти с дуги штрафной площади, однако голкипер в падении поймал мяч. В ответной атаке хозяева заработали опасный штрафной удар метрах в 20-ти от ворот «Тобола», при розыгрыше которого Жумабек пробил над перекладиной. А на 58-й минуте шанс сделать счет разгромным не использовал лучший бомбардир «Тобола» Сергеев. После передачи из центра Тошича он вошел в штрафную площадь и с подступов к вратарской площадки пробил справа низом в дальний угол, но мяч пролетел впритирку со стойкой.

Тошич же на 67-й минуте ударом из центра отправил на рандеву с голкипером Дебле, но ивуарийскому нападающему гостей помешал пробить с линии штрафной площади преследовавший его Жаксылыков. Эпизод завершился удалением защитника «Тараза» и назначением штрафного удара. Тагыберген с подступов к штрафной площади нанес удар низом мимо «стенки», Сейсен отбил мяч перед собой, но оказавшийся первым на добивании Сергеев пробил с линии вратарской площадки выше ворот.

Концовка матча прошла в напряженной борьбе. Игру «Тобола» сумели обострить вышедшие на поле Чиди Осучукву, Роман Асранкулов и Айбар Жаксылыков, сменившие соответственно Дебле, Васильева и Тошича. А удар нигерийского полузащитника «Тобола» с линии штрафной площади в правый угол ворот уже в добавленное время получился самым опасным в заключительные минуты встречи, но голкипер «Тараза» в падении поймал мяч.

Одержав четвертую гостевую победу в чемпионате, «Тобол» перед заключительным туром по-прежнему сохраняет за собой третью строчку в турнирной таблице. А завершит чемпионат костанайский клуб матчем в Уральске с борющимся за выживание в Премьер-лиге «Акжайыком», который пройдет 6 ноября.