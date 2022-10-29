В хорватском городе Макарска на площадке «Таун Спортс Центр» прошел матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2022/2023, в котором рудненский «Аят» встречался с португальским «Спортингом».

Азат Валиуллин забивает единственный гол в ворота двукратного победителя Лиги чемпионов по футзалу португальского «Спортинга» / Скриншот трансляции

Мини-футбольный клуб из города Лиссабона является 16-кратным чемпионом Португалии и двукратным победителем футзальной Лиги чемпионов УЕФА, и в прошлом сезоне в шестой раз в своей истории дошел до финала этого еврокубка.

Команды уже встречались между собой в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020, и тогда победу одержал португальский клуб со счетом 5:2.

Поединок начался с атак «Спортинга», нанесшего в первые три минуты пять ударов по воротам «Аята», два из которых были блокированы, а в трех случаях надежно сыграл бразильский голкипер рудничан Леонардо Гомес Да Силва. Причем, отразив один из ударов, он попытался поразить ворота соперника дальним ударом, но не попал в створ. А на 4-й минуте португальский клуб все-таки открыл счет, автором гола стал итальянский нападающий «Спортинга» Диего Кавинато.

В течение следующих трех минут португальцы продолжили наращивать свое преимущество, а дублем отметился Паулета. При этом «Спортинг» лишь один раз позволил рудничанам угрожать своим воротам, но удар бразильца Леандриньо был блокирован.

Проигрывая со счетом 0:3, «Аят» сумел провести на 8-й минуте результативную атаку, которую завершил игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин, переправивший мяч в сетку ворот «Спортинга» с близкого расстояния после передачи Абдирасула Абдуманапулы. Однако на 16-й минуте Эрик забил четвертый гол в ворота рудничан, а Угу Сильва менее чем за минуту до перерыва реализовал 10-метровый штрафной удар - дабл-пенальти и сделал счет 5:1.

Голкипер «Аята» Леонардо Гомес Да Силва готовится к отражению штрафного удара / Скриншот трансляции

Во втором тайме подопечные Каната Танакпаева заметно прибавили в движении и заиграли намного агрессивнее. Однако, нанеся за тайм, как и соперник, 16 ударов по воротам, лишь пять раз попали в створ, но в этих моментах голкиперы португальского клуба Бернарду Пасу и сменявший его бразилец Гитта спасали свою команду. А вот «Спортинг» был намного точнее, заставив шесть раз вступать в игру Гомеса Да Силва, которому дважды на выручку приходи каркас ворот. А после ударов Угу Сильвы на 34-й минуте и Мигела Анжелу на 38-й счет стал 7:1 в пользу «Спортинга», одержавшего вторую победу и досрочно завоевавшего путевку в элитный раунд Лиги чемпионов.

Также досрочно вышел из группы 2 в следующий раунд и хорватский клуб «Ново Вриеме», набравший 4 очка. А судьба третьей путевки в элитный раунд решится сегодня в матче между «Аятом», на счету которого одно очко после ничьи с «Ново Вриеме» (2:2), и еще одним хорватским клубом «Пула», уступившим в двух первых турах.

В группе 1, где играет «Кайрат», по 4 очка после двух туров набрали испанская «Пальма» и бельгийский клуб «Халле-Гооик», обеспечившие себе попадание в элитный раунд. У «Кайрата» 2 очка после двух ничьих с одинаковым счетом 2:2 с «Халле-Гооик» и «Пальмой». Сегодня алматинский клуб сыграет с не набравшим пока очков клубом из Франции «Спортинг Париж».

Прямые трансляции матчей состоятся на телеканале «Qazsport». Поединок «Кайрат» - «Спортинг Париж» начнется в 20:50, а встреча «Аят» - «Пула - в 22:30.