Несмотря на непогоду вчера, 26 октября, двое жителей села Новопавловка ушли пасти скот, но назад так и не вернулись. Сообщение о том, что 57-летнего и 46-летнего мужчин до сих пор нет в населенном пункте поступило на пульт "102" в 18.50. Мужчины работают пастухами в одном из ТОО, в табуне - 165 голов КРС. Скот мужчины обычно пасли в 75 километрах от села Карасу.

- Мы начали проводить оперативно-поисковые мероприятия незамедлительно, выехал я с оперуполномоченным Константином Тихоновым, - рассказал участковый инспектор полиции ОП Карасуского района Нурсултан МУХАМБЕТСАПОВ. - К поискам подключились и работники ТОО. Мы установили путь передвижения пастухов и скота, в результате чего удалось найти их в течении двух часов.

Замерзающих пастухов нашли в 40 километрах от районного центра. Из-за снегопада и плохой видимости они потеряли ориентир и заблудились.

Мужчинам была оказана первая медицинская помощь. Весь скот вернули владельцу.