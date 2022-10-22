В Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy состоялся второй поединок двухматчевого противостояния между местным «Арланом» и рудненским «Горняком».

У ворот «Горняка» было порой очень жарко / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Первая встреча завершилась уверенной победой кокшетауских хоккеистов со счетом 6:2.

Сразу же после старта повторного поединка игра переместилась в зону защиты гостей, однако Иван Ширяев сумел выбросить шайбу. Ее подобрал в центре Оскар Юлбарисов, вошел с ней в зону защиты кокшетауского клуба и сделал передачу налево Евгению Степанову, который из района точки вбрасывания нанес точный бросок по воротам «Арлана», открыв счет уже на 32-й секунде встречи.

На счету Евгения Степанова две заброшенные шайбы / Фото vk.com/hcarlankokshetau

В середине периода после удаления за подножку Александра Куршука «Горняк» впервые в матче остался в меньшинстве. И, как и во встрече накануне, хозяева реализовали первый же численный перевес. Причем, как и в первой игре, отличился нападающий «Арлана» Александр Меньщиков. Больше до перерыва голов заброшено не было, хотя команды нанесли в общей сложности 15 бросков по воротам соперника, из которых семь на счету «Горняка».

Второй период рудничане начали, имея численный перевес после удаления на последней минуте первого игрового отрезка игрока «Арлана». И через 25 секунд после его старта «Горняк» вновь вышел вперед. Гол получился несколько курьезным, и для установления авторства арбитрам встречи потребовался видеопросмотр. В этом эпизоде нападающий гостей Ширяев помешал сопернику выбросить шайбу от заднего борта, а та затем от щитков Максима Грязнова влетела в ворота.

На 27-й минуте Юлбарисов выиграл вбрасывание слева от ворот хозяев, отдал шайбу направо Ширяеву, а тот откатил ее назад Степанову, который в касание бросил точно в правый верхний угол ворот, оформив дубль и упрочив преимущество «Горняка». А эта заброшенная шайба, после которой место в воротах «Арлана» занял Тимур Мейдер, стала для нападающего рудничан шестой в текущем чемпионате.

Очередное спасение голкипером «Горняка» Никитой Акулининым своих ворот / Фото vk.com/hcarlankokshetau

На 38-й минуте хозяева все же смогли сократить отставание до минимума. В этом эпизоде во время атаки «Арлана» защитник «Горняка» Даниил Солтан после столкновения за своими воротами с игроком кокшетауского клуба ударился о борт и, получив небольшую травму, не смог помочь команде. Этой ситуацией воспользовались хоккеисты «Арлана», в составе которого отличился Евгений Королинский, с близкого расстояния переправивший шайбу в ворота Никиты Акулинина.

Однако не прошло и минуты, как Ширяев, оформив дубль, забросил четвертую шайбу в ворота «Арлана». Произошло это, когда «Горняк» играл при так называемом отложенном штрафе у кокшетаусцев, поменяв голкипера на шестого полевого игрока. И это большинство принесло дивиденды, а ассистентские баллы при этом взятии ворот на свои счета записали Александр Катков и Юлбарисов.

Нападающий «Горняка» Иван Ширяев поучаствовал во всех четырех заброшенных шайбах в ворота «Арлана» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Интрига в матч вернулась на 45-й минуте после того, как автор одного из дублей в ворота «Горняка» в первом матче Вячеслав Колесников сократил разрыв в счете до минимума. Хозяева после этой заброшенной шайбы очень много прилагали усилий для того, чтобы, как минимум, перевести матч в овертайм. Они стали чаще проводить атаки, порой устраивая навалы на ворота гостей. При этом игра проходила достаточно корректно, а единственное удаление в третьем периоде состоялось на 57-й минуте, когда за задержку соперника был наказан нападающий «Горняка» Данила Платонов. Еще до окончания штрафного времени главный тренер «Арлана» Павел Валентенко взял тайм-аут, после которого выпустил на лед вместо голкипера шестого полевого игрока. Однако рудничане очень надежно играли в защите, порой подстраховывая и голкипера. А за полторы минуты до окончания матча уже наставник «Горняка» Сергей Невструев взял тайм-аут, после которого хозяева вновь перешли на игру с шестью полевыми игроками без голкипера. Но отчаянные штурмы ворот гостей оказались в итоге безрезультатными, а одним из героев матча стал Акулинин, по воротам которого в заключительной двадцатиминутке было нанесено 20 бросков - ровно столько, сколько бросали кокшетауские хоккеисты в двух предыдущих периодах. В итоге «Горняк» заставил-таки капитулировать «Арлан» - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0).

Одержав победу, рудненский клуб с 13 очками после 14-ти проведенных матчей занимает восьмую строчку в турнирной таблице, которую возглавляют также сыгравшие по 14 матчей не потерявшая ни одного очка карагандинская «Сарыарка» - 28 очков, атырауский «Бейбарыс» - 21, и «Арлан» - 18.

Следующие матчи «Горняк» проведет в Астане, где 24 и 25 октября сыграет с аутсайдером чемпионата клубом «Снежные барсы», в активе которого после 16-ти проведенных матчей всего 2 очка.