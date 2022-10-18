С 10 по 16 октября в Понтеведре (Испания) прошли соревнования среди лучших грэпплеров мира как в ги (борьба в кимоно), так и в но ги (борьба без кимоно). В схватках сошлись кадеты (спортсмены до 17 лет), юниоры (до 20 лет), а также мужчины и женщины. Чемпионат проводился под эгидой United World Wresling совместно с олимпийскими видами борьбы - вольной и греко-римской. Костанайская сборная в составе сборной РК внесла существенный вклад в медальном зачёте.

Сборная Костанайской области

Мурат Бермухамбетов – старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW

- По итогам первого дня, молодёжная сборная кадетов и юниоров уверенно заняли первое командное место, опередив Испанию, Францию и Израиль с большим преимуществом, -рассказал старший тренер Костанайской области по грэпплингу UWW, руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Алихан Хабибулла – чемпион в категории 84 кг среди юниоров

Таким образом, Костанайская область показала результат первого дня в но ги:

Ибрахим Манарбек – серебро в 110 кг до 17 лет (Костанай)

Алдияр Серик - золото в категории до 71 кг до 20 лет (город Тобыл)

Рамазан Абдрахимов – 1 место в весе до 130 кг до 20 лет (Тобыл)

Чингиз Идрисов – 2 место в весе до 62 кг до 20 лет (Житикара)

Алихан Хабибулла – 2 место в весе до 84 кг до 20 лет (Тобыл)

Али Бекиш – 2 место в категории до 66 кг до 20 лет (Костанай)

Итоги второго дня среди кадетов и молодёжи в категории ги (борьба в кимоно):

Алдияр Серик – 1 место в весе до 71 кг до 20 лет (Тобыл)

Алихан Хабибулла – 1 место в категории до 84 кг до 20 лет (Тобыл)

Ибрахим Манарбек – 1 место в весе до 110 кг до 17 лет (Костанай)

Али Бекиш – 3 место в весе до 66 кг до 20 лет (Костанай)

Рамазан Абдрахимов в весе до 130 кг до 20 лет (Тобыл)

Асель Кабдыгалымова (в красном) в схватке с американкой

Конкуренция у мужчин и женщин была более ожесточенной, спортсмены бились за каждый балл до последнего. Асель Кабдыгалымова из Лисаковска заняла второе место на пьедестале в весовой категории до 90 кг, уступив лишь в финале по баллам представительнице из США.

Адлан Мадаев – бронзовый призёр чемпионата мира до 77 кг

- Выиграл по баллам у борца из Израиля, затем вышел на испанца, где уступил два балла со счётом 5:3. За бронзу боролся с представителями Филиппин и Польши, обоих выиграл, - поделился впечатлениями бронзовый призёр чемпионата мира в весе до 77 кг костанайский тренер Академии смешанных единоборств Qazaq Batyry Адлан МАДАЕВ.

Алдияр Серик чемпион в весе до 71 кг среди юниоров

Мадаев выполнил норматив мастера спорта международного класса. Высокий класс борьбы продемонстрировал Талгат Жиентаев (Аулиекольский район), выиграв у соотечественника из Шымкента со счётом 5:2. Вторую схватку Жиентаев уступил профессиональному бойцу из промоушена UFC, представлявшему Молдову Александру Романову, который по итогам двух дней заполучил два золота. Романов находится на 13-ой строчке рейтинга своего веса в UFC (16-1-0). Далее Талгат одержал победу над украинским спортсменом на последней минуте удушающим приёмом и стал бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории до 130 кг.

По итогам двух дней взрослая сборная Казахстана заняла второе общекомандное место.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области