За последние 2 месяца на счету водителя Porsche Cayenne 74 нарушения ПДД: 66 - в Костанайской области, 6 - в Астане и 2 - в Караганде. Полицейские задержали нарушителя в ходе рейдов. Машину отправили на спецстоянку в Костанае.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области отметили, что правонарушения зафиксированы автоматическими средствами фиксации., так как с этого года для выявления нарушителей ПДД используются возможности комплекса «Ekin Patrol G2».

- 1 октября в городе Житикара задержан водитель автотранспорта с российским учетом. В течение 15 дней жителем района совершено 42 нарушения ПДД на сумму почти 900 тысяч тенге. Автомашина водворена на специализированную стоянку, —сообщили в ведомстве. - 7 октября в Мендыкаринском районе задержана автомашина «Тойота Ланд Крузер», также с иностранным учетом. Водитель нарушил ПДД 16 раз на сумму более 274 тыс тенге. В тот же день, в Карабалыкском районе на посту «Рубеж» задержана автомашина «Лада Веста» с российским учетом, за которым значится 13 нарушений на сумму более 363 тыс тенге. Водителям вручены уведомления об оплате штрафа.

Кроме того, за уклонение от заключения договора об обязательном страховании по ст. 230 ч.2 КоАП РК привлечено 112 водителей.

Всего полицейскими жителям области вынесено 2 745 предписаний для уплаты административных штрафов. На специализированную стоянку водворено 85 транспортных средств, 68 водителей приняли меры к заключению договора страхования.