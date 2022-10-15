Последний домашний матч приближающегося к завершению чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил на газоне манежа «Тобыл Арена» с лидером чемпионата «Актобе».

Желание забить гол у Дебле и Тошича в этой игре было не отнять / Скриншот трансляции

Очередной 23-й тур национального первенства проходил в честь Ваита Талгаева, игровая карьера которого связана с тремя командами - родным «Таразом», носившим тогда название «Алатау», «Кайратом» и «Тереком» (Грозный). Перейдя на тренерскую деятельность, Ваит Абдул-Хамидович работал в «Таразе», «Иртыше», «Кайсаре-Харрикейн», «Синтезе», «Атырау», «Жетысу», а также в российских клубах «Эрзу» и «Терек». В качестве тренера «Тараза» он выиграл чемпионат Казахстана, четыре раза - по два с «Атырау» и «Таразом» - завоевывал серебряные медали. С «Тереком» Талгаев выиграл Кубок России и выступал в Кубке УЕФА.

Стартовый состав «Тобола» в поединке с лидером выглядел так: в воротах - Тимур Акмурзин, в линии обороны - Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, в средней линии - Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, капитан команды, а атакующую линию составили Айбар Жаксылыков, Зоран Тошич и Серж Дебле.

Актобинский клуб, одержавший победу над костанайцами в первом круге на своем поле (2:1) и опережавший их за четыре тура до окончания чемпионата на 7 очков, на первой же минуте гостевой встречи провел атаку по правому флангу, заработав угловой удар, розыгрыш которого не принес обострения. Через минуту уже хозяева провели атаку по левому краю, откуда Аманович сделал навесную подачу в штрафную площадь, но откликнувшийся на нее Тошич пробил головой выше ворот.

Неточным получился удар и у Тагыбергена, завершавшего атаку своей команды и пробившего низом с подступов к штрафной площади мимо левой стойки. После ответной атаки нападающий «Актобе» из Кот-д’Ивуара Жерар Гоу пробил в касание из района 11-метровой отметки, но Акмурзин перевел мяч на угловой.

Команды продолжали обмениваться атаками, но серьезной угрозы воротам команд они не несли. На 20-й минуте, после перехвата мяча на половине поля гостей мяч был доставлен Мужикову, который с дуги штрафной площади отправил его открывшемуся впереди Тагыбергену. Однако тому помешал нанести точный удар вовремя подоспевший литовский защитник «Актобе» Владимир Гинаитис, и мяч оказался в руках голкипера Стаса Покатилова.

С этой минуты хозяева стали больше владеть мячом и чаще переходить среднюю линию. Жаксылыков и Тагыберген попытались поразить ворота сильными ударами со средней дистанции, но оба удара были неточными. На 32-й минуте Тошич пробил из пределов штрафной площади от ее правого угла по центру ворот, но Покатилов поймал мяч. Очередная затяжная атака «Тобола» на 37-й минуте с переводами мяча с фланга на фланг завершилась ударом Йованчича из центра со средней дистанции, но мяч прилетел точно в руки голиперу.

Гости лишь к 40-й минуте сумели обострить ситуацию у ворот Акмурзина, который в падении отбил мяч, летевший в левый нижний от него угол после удара справа Рамазана Омарова. А после розыгрыша углового удара Мужиков едва не убежал на рандеву с голкипером, но этому выходу помешал защитник гостей Адильхан Танжариков, в середине своей половины поля в подкате выбивший мяч за боковую линию.

«Тобол» продолжал атаковать и на 41-й минуте после прохода по левому краю Жаксылыков почти от углового флага сделал передачу к ближнему углу вратарской площадки. Первым к мячу успел Дебле, который, опередив капитана гостей, известного по выступлениям за «Тобол» полузащитника Артураса Жулпу, пробил в падении по воротам. И практически одновременно с этим в него врезался Тошич, также рвавшийся к мячу, который после удара ивуарийского нападающего голкипер не удержал в руках, забрав его в повторном броске лишь на противоположном краю вратарской площадки.

А игроки «Тобола» после помощи медицинского персонала клуба вернулись на поле. Причем Дебле на 44-й минуте вновь был на острие атаки, но адресованный ему мяч в последний момент перехватил у границ штрафной площади своевременно вышедший навстречу голкипер, и на перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Ровно через три минуты после возобновления игры лишь бросок Покатилова спас гостей от гола после удара Тагыбергена с линии штрафной площади в правый нижний угол ворот. А этому удару предшествовали длинный заброс Малого со своей половины поля на Дебле и передача последнего с правого края к дуге штрафной площади.

С непрекращающимися атаками «Тобола» гостям удавалось справляться все сложнее, что чаще стало приводить к нарушению правил. Но розыгрыши стандартов завершались большей часть неточными ударами, да и голкипер не позволял себе ошибаться при игре на «втором этаже». А на 73-й минуте гостям удалось провести быструю контратаку по правому краю, откуда последовала подача на дальнюю штангу, но откликнувшийся на нее вышедший на замену украинский нападающий «Актобе» Виталий Балашов не попал по мячу.

Сразу же после этого эпизода Дебле сменил на поле узбекистанский форвард «Тобола» Игорь Сергеев. И в двух ближайших атаках именно ему были адресованы передачи. В первом моменте после розыгрыша штрафного удара нападающего опередил игрок гостей, головой выбивший мяч на угловой. Во втором случае находившийся в центре штрафной площади спиной к воротам Сергеев отдал мяч Амановичу, чей удар заблокировал защитник, а Тагыберген при добивании с дуги штрафной площади пробил выше ворот.

В начале 79-й минуты, после одной из редких контратак «Актобе» вышедший на замену Дмитрий Шомко сделал от левой боковой линии подачу на дальний угол вратарской площадки, откуда тот же Балашов пробил выше ворот. Через две минуты в очередной атаке «Тобол» заработал угловой удар, после розыгрыша которого защитники выбили мяч, который у границ штрафной площади грудью остановил Мужиков, а вторым ударом пробил по воротам, но над перекладиной. Однако видеопросмотр этого момента показал, что при розыгрыше углового удара ганский защитник гостей Йоахим Адукор буквально повис на плечах подключившегося к атаке Малого, после чего тот оказался на газоне.

Арбитр встречи Сакен Байымбет из Тараза назначил за это нарушение пенальти. Но возможностью открыть счет не смог воспользоваться Мужиков. Капитан «Тобола» пробил в левый угол, а направление удара угадал Покатилов, от руки которого мяч отлетел в штангу и вылетел в поле.

Первая попытка Серикжана Мужикова реализовать пенальти не удалась / Скриншот трансляции

Но на этом эпизод не закончился. Как оказалось, Гинаитис до удара забежал в штрафную площадь, и арбитр попросил повторить 11-метровый штрафной удар. На этот раз Мужиков пробил в правый угол, а Покатилов даже не сошел с места - 1:0.

Голкипер «Актобе» Стас Покатилов только взглядом проводил залетевший в ворота мяч после повторения пенальти / Скриншот трансляции

И без того бушующие на поле страсти еще более накалились, и на 89-й минуте желтой карточки был удостоен и главный тренер «Актобе» Андрей Карпович.

А на последней минуте основного времени на поле выскочили даже запасные игроки гостей, посчитавшие, что один из игроков «Тобола» сыграл в своей штрафной площади рукой. Однако резюме судьи VAR Рустама Омарова из Алматы после видеопросмотра было не в пользу актобинского клуба - нарушения правил не было.

Последовавшая в начале дополнительного времени тройная замена, а в составе «Тобола» на поле вышли Владислав Васильев, Самат Жарынбетов и Александр Марочкин вместо Жаксылыкова, Тошича и Мужикова соответственно, несколько успокоила игру, на исходе дополнительного времени которой Йованчич перехватил мяч в центральном круге, переместился на правый край и сделал вдоль линии штрафной площади передачу в центр Васильеву, который переправил мяч находящемуся в центре штрафной площади Сергееву, а тот пробил с разворота по воротам, но голкипер отбил мяч перед собой, а затем в броске забрал его.

После матча главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ отметил, что игра получилась равной:

- Между командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, была битва в середине поля. Могу сказать, что было тяжело - и у «Актобе» были хорошие и стопроцентные моменты. Я доволен игрой, и мы заслуженно выиграли.

Бразильский нападающий «Актобе» Роджерио Алвеш Дос САНТОС (Шина) в своем инстаграме написал о проигранной встрече:

- Нельзя назначать такого арбитра на такой матч без личности и характера, портящего игру понемногу.

Таким образом, «Тобол» взял реванш в принципиальном матче и сократил отставание от лидера до четырех очков. А впереди у костанайского клуба гостевые матчи с «Махтааралом» 23 октября, «Таразом» 29 октября и «Акжайыком» 6 ноября.